Portadas de revistas: Shakira revoluciona Madrid y Lucas, de Andy y Lucas, muestra su nueva nariz

En pleno meridiano del mes de septiembre, las revistas de la crónica social de nuestro país han llegado a los quioscos con nuevas e inesperadas noticias. Y, sin duda, en esta ocasión, hay una clara protagonista de todas ellas: Shakira. La cantante ha llegado a Madrid para hacer frente a los 12 conciertos que tiene por delante en la capital y, como era de esperar, ha desatado la locura. Y es que antes de subirse al escenario, ya ha protagonizado más de un momento que, enseguida, se ha viralizado, convirtiéndose, sin duda, en uno de los fenómenos del momento.

La revista Semana ha utilizado parte de su portada para analizar la llegada de la colombiana, así como también ha publicado en exclusiva fotografías de la nueva nariz de Lucas, de Andy y Lucas. En las últimas semanas viajó hasta Turquía para someterse a una operación y terminar, de una vez por todas, con la deformación de su nariz. Al mismo tiempo, también ha compartido un reportaje de Anabel Pantoja disfrutando de su nueva vida en Sevilla junto a su hija Alma y su chico, David Rodríguez.

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La revista ¡Hola! ha centrado su nuevo número en la presencia del Rey Felipe con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, al Gran Premio de España de Fórmula 1. Además, también ha compartido una entrevista exclusiva con Francisco Rivera y Lourdes Montes, los cuales se han sincerado como nunca sobre su amor por Tana, su admiración por Roca Rey y su respuesta a Cayetano. Sin olvidarnos de los 20 momentos históricos que ha recopilado del último adiós a Harald de Noruega.

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En la revista de Diez Minutos podrás encontrar las palabras más sinceras de Amaia Montero sobre sus peores momentos, entre las que ha destacado, sin lugar a dudas, la siguiente frase: «Viví un infierno, quería irme de este mundo». Por otro lado, también comparten las primeras imágenes de Lady Gaga con su bebé en brazos. Y es que la artista ha sido madre, casi por sorpresa, a sus 40 años. Además, hablan de la actuación de Isabel Pantoja con su nuera Lola y de la emoción de Su Majestad con sus hijas en la Fórmula 1.

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Por último, Lecturas ha centrado su portada en la locura que ha desatado Shakira tras aterrizar en España, así como han sacado a la luz cómo es la ciudad que ha construido en la capital para llevar a cabo sus conciertos.

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Asimismo, también ha comentado cómo Penélope Cruz se ha convertido en el centro de todas las miradas de Venecia, donde ha seducido a todos los presentes.