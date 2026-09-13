El Rey Felipe VI hace su plan más familiar con Leonor y Sofía en la Fórmula 1, con la marcada ausencia de la Reina Letizia

Si hay un acontecimiento que ha convertido Madrid en el epicentro del fin de semana, ese es la Fórmula 1. La llegada del evento a la capital ha reunido en el circuito de Valdebebas a rostros internacionales como Patrick Dempsey o David Beckham y a numerosas caras conocidas de nuestro país, entre ellas Beatriz Espejel, Dani Carvajal, Rafa Nadal o el seleccionador español, Luis de la Fuente. Pero en el gran día del motor en Madrid había una visita especialmente esperada: la del Rey Felipe VI junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El monarca ha acudido al circuito aproximadamente una hora antes del comienzo de la carrera y lo ha hecho acompañado por sus dos hijas. Una visita en familia y, además, sin la Reina Letizia, que no ha formado parte de esta jornada. Felipe VI, Leonor y Sofía han accedido al recinto por una entrada diferente a la utilizada por los invitados VIP y lo han hecho sonrientes, dejando algunas imágenes poco habituales dentro de la agenda oficial de la Familia Real.

Porque si hay algo que se ha podido apreciar durante sus primeros minutos en el circuito, es la complicidad entre el Rey y sus hijas. Lejos de la solemnidad que suele marcar buena parte de sus compromisos oficiales, el ambiente de la Fórmula 1 ha permitido ver a Felipe VI, Leonor y Sofía mucho más relajados y disfrutando de un escenario que, además, conocen bien por su afición al mundo del motor.

Después de los correspondientes saludos institucionales, Felipe VI ha protagonizado uno de los encuentros más esperados de la jornada: el que ha mantenido con Fernando Alonso y Carlos Sainz. La princesa Leonor y la infanta Sofía también han estado presentes en estos momentos, en los que el Rey ha querido trasladar personalmente su apoyo a los dos pilotos españoles. Los encuentros con Alonso y Sainz se han producido por separado, pero ambos han contado con la presencia de la Familia Real.

#Leonor #InfantaSofía #FelipeVI #Formula1 ♬ sonido original – COOL @coolrevista 👑🏎️ La Familia Real se cuela en el Gran Premio de España de Fórmula 1… y COOL lo ha captado. El Rey Felipe ha disfrutado de la jornada junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía en el nuevo circuito Madring, en una de sus apariciones más distendidas. Las dos hermanas han posado junto a su padre con Fernando Alonso y Carlos Sainz, demostrando una vez más su pasión por el deporte. ✨ Un plan familiar, motor y mucho estilo que COOL ha vivido y captado en primera persona. #FamiliaReal

El deporte ocupa desde hace años un lugar destacado en la agenda de la Familia Real. Felipe VI ha acompañado en numerosas ocasiones a los deportistas españoles en citas de máxima relevancia, desde finales de grandes campeonatos hasta los Juegos Olímpicos o la Copa del Rey. Una tradición que este fin de semana se ha trasladado al circuito de Fórmula 1 de Madrid, donde el Rey ha querido estar junto a sus hijas en un momento especialmente importante para el deporte español.

La presencia de Felipe VI, Leonor y Sofía supone también un respaldo para Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr., los dos grandes representantes españoles en la actual temporada de Fórmula 1. Madrid afronta así el reto de convertirse en una nueva parada del calendario, con el circuito Madring como escenario y con una expectación que ha convertido la jornada en uno de los grandes acontecimientos deportivos del año.

Y mientras los monoplazas han tomado el protagonismo sobre el asfalto, Felipe VI, Leonor y Sofía han dejado una de las imágenes familiares más comentadas del día: la de los tres disfrutando juntos de una de sus grandes pasiones y demostrando, en un ambiente mucho más distendido de lo habitual, la complicidad que existe entre ellos.