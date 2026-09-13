Teresa Urquijo posa con Patrick Dempsey y Almeida lo tiene claro: «No puedo competir…»

Hoy es el gran día y es que se celebra el Gran Premio de Madrid, en la nueva pista de Fórmula 1 de Valdebebas. Este hito ha despertado un enorme interés y son muchas las caras conocidas que han viajado hasta el circuito y su paddock para disfrutar de las experiencias más VIP. Desde David Beckham, pasando por Fernando Alonso o Iker Casillas, fueron muchos los rostros que se dejaron ver ayer, pero una de las anécdotas más comentadas la protagonizaron tres nombres que no esperábamos: el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su mujer, Teresa Urquijo, y el actor de Anatomía de Grey, Patrick Dempsey.

Después de décadas sin que la Fórmula 1 pasara por la capital, el deporte favorito de los fanáticos del motor ha vuelto a Madrid y lo ha hecho por todo lo alto. Más que acudir a una carrera, lo que están viviendo los asistentes es una experiencia única. No sólo pueden ver a prestigiosos pilotos como Lewis Hamilton o Max Verstappen, sino que, en esta ocasión, varios chefs con estrella Michelin se han encargado de poner el sabor a una jornada en la que no faltan las experiencias exclusivas. Entre los diferentes espacios del Madring, son muchas las anécdotas que se están viviendo, pero hay una que ya queda para el recuerdo: la protagonizada por Almeida y Teresa Urquijo junto a Patrick Dempsey.

En un momento de la visita, Almeida y Teresa Urquijo estaban disfrutando de la jornada cuando apareció uno de los rostros más reconocidos de Hollywood, Patrick Dempsey. Para inmortalizar un encuentro tan difícil de repetir, la pareja decidió hacerse una fotografía con el actor. En la imagen aparece Dempsey posando junto a Teresa Urquijo mientras Almeida permanece sentado en un lateral, observando la escena con una sonrisa. El alcalde compartió después la fotografía en sus redes sociales acompañada de una frase, en tono de humor, que no ha pasado desapercibida: «No puedo competir…».

No es extraño ver al intérprete de Anatomía de Grey en una carrera de Fórmula 1 o en un paddock, ya que es conocido por su pasión por el mundo del motor. Además de aficionado, Dempsey ha competido profesionalmente en pruebas de gran turismo como Le Mans y Daytona e incluso llegó a subir al podio en las 24 Horas de Le Mans. Una faceta que le ha llevado a convertirse en uno de los rostros habituales del mundo de las carreras.

Al margen de este momento fan, durante el Madring también se ha podido ver al alcalde de la capital dando una vuelta al circuito a bordo del Safety Car, acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ambos compartieron esta experiencia durante aproximadamente un minuto y, después de bajarse del vehículo, Almeida reconoció entre risas cómo había vivido el recorrido: «He estado a punto de marearme. El piloto ha apretado un poquito… en alguna curva ha pasado de 180 a 80 kilómetros por hora y ha estado complicada la cosa», confesó el alcalde a DAZN, haciendo gala de su característico sentido del humor.

En la jornada de clasificación, Almeida y Ayuso también pudieron compartir unos minutos con Carlos Sainz y Carlos Sainz Jr., dos de los grandes protagonistas españoles de esta primera edición del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid. Ahora llega el momento de la verdad. Este domingo 13 de septiembre, los grandes nombres de la parrilla, entre ellos Fernando Alonso, Lewis Hamilton o Lando Norris, se disputarán el trofeo de ganador. El piloto que cruce primero la línea de meta pasará a la historia como el primer vencedor del Gran Premio de Madrid.