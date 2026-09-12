Los VIP llegan a la Fórmula 1 de Madrid ‘farmeando aura’: Alonso en familia, Leclerc a punto de ser padre o Beckham en solitario

La Fórmula 1 ya ha aterrizado en Madrid y el ambiente en torno a Madring se empieza a notar. Fernando Alonso, Lando Norris, Max Verstappen o Lewis Hamilton ya se encuentran en el circuito de Valdebebas para disputar mañana una carrera histórica, pero los pilotos no son los únicos protagonistas. El día previo al Gran Premio también ha reunido a numerosos rostros conocidos que no han querido perderse este estreno de la Fórmula 1 en la capital.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez, en familia

Es la primera vez que Fernando Alonso va a pilotar su monoplaza en Madrid y el momento es especialmente importante para el asturiano. Aunque su presencia en Madring estaba asegurada, lo que no estaba previsto era verle acompañado por Melissa Jiménez y por su hijo pequeño, Leo, que nació el pasado 25 de marzo. El piloto ha aprovechado las horas previas a la carrera para disfrutar de unos momentos en familia y pasear por el paddock junto a la periodista, que empujaba el carrito del pequeño. Alonso, además, ha aprovechado la jornada para presentárselo a algunos de sus compañeros de profesión.

Charles Leclerc y Alexandra, a punto de ser padres

Charles Leclerc no solo es uno de los grandes nombres de la Fórmula 1, también se ha convertido en uno de los rostros más seguidos fuera de los circuitos. El piloto monegasco comparte con Alexandra Saint Mleux su pasión por la moda y cada vez que aparecen juntos se convierten en protagonistas por sus estilismos. En Madrid no ha sido diferente. Alexandra, embarazada de su primer hijo, ha vuelto a demostrar que la maternidad no está reñida con la moda y sus looks premamá se han convertido en una fuente de inspiración. Tampoco ha faltado Leo, el teckel mini de pelo largo que conquistó a sus seguidores después de que el piloto lo presentara oficialmente el pasado año.

David Beckham, solo en Madrid

David Beckham tampoco ha querido perderse la llegada de la Fórmula 1 a Madrid. El exfutbolista ha viajado hasta la capital para disfrutar del Gran Premio y, en esta ocasión, lo ha hecho sin Victoria Beckham ni ninguno de sus hijos. Beckham se ha dejado ver por Madrid y han sido muchos los que han aprovechado para fotografiarse con él. Será este domingo cuando vuelva al paddock para seguir de cerca la carrera y, especialmente, a su compatriota Lewis Hamilton.

Carlos Sainz, el padrino de Madring

Carlos Sainz no llega a este Gran Premio como un piloto más. El madrileño es uno de los grandes embajadores de Madring y su presencia en este estreno tenía prácticamente carácter obligatorio. Sainz representa además el vínculo entre Madrid y una nueva generación de aficionados al motor que han crecido con la Fórmula 1 como una de sus grandes pasiones. Junto a él también ha estado su padre, Carlos Sainz, otra de las grandes figuras del automovilismo español.

Casillas, Llorente y Raúl: del pádel a la Fórmula 1

El fútbol también ha encontrado su hueco en Madring. Ferrari ha compartido un vídeo en el que aparecen varias figuras del deporte jugando al pádel en una pista instalada en las propias instalaciones del circuito. Iker Casillas, Fernando Llorente y el mítico Raúl González han compartido pista y han demostrado que, más allá del fútbol, también saben desenvolverse con la pala. Una reunión de grandes nombres del deporte que tampoco han querido perderse este momento histórico.

Estas son sólo algunas de las caras que ya se han dejado ver por el nuevo circuito de la capital en las horas previas al primer Gran Premio de Madrid. La carrera todavía no ha comenzado y el circuito ya se ha convertido en uno de los grandes puntos de encuentro de pilotos, deportistas, celebrities y rostros internacionales. Todo apunta a que este domingo la parrilla tendrá una compañía de lujo también fuera de la pista.