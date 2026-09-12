Teresa Sapey diseña el paddock de Madring: «Los dos soles son dos grandes brazos que reciben a quien llega a Madrid»

Un paddock de Fórmula 1 dura apenas tres días, pero puede convertirse en un escenario capaz de dejar huella. Esa es la idea que hay detrás de la intervención de Teresa Sapey y Partners en Madring, un proyecto que lleva el diseño español al corazón de la competición con piezas creadas a medida, grandes dosis de color y dos soles de cinco metros que reciben al visitante como si fueran «dos grandes brazos». La arquitecta explica a COOL cómo ha convertido la velocidad, la tecnología y la identidad de Madrid en un espacio pensado, paradójicamente, para que también haya tiempo de parar.

Pregunta: ¿Qué fue lo primero que imaginaste cuando te propusieron intervenir el paddock de Madring?

Respuesta: Lo primero que imaginé fue un escenario que no se pareciera a ningún otro paddock. La arquitectura tiene una capacidad camaleónica maravillosa: hemos pasado de una nave a la nave espacial y, en este caso, teníamos que entrar en el universo de la Fórmula 1.

Pero, evidentemente, el proyecto está supervisado por Madring. Yo soy la arquitecta que ha tenido la suerte de poder desarrollar una visión dentro de un marco muy claro. La Fórmula 1 tiene unos códigos muy precisos: velocidad, tecnología, precisión y también una identidad cromática muy potente, con el rojo, el amarillo, el blanco y el negro. El reto era traducir toda esa energía al espacio y hacerlo específicamente en el paddock.

Y ahí estaba el verdadero desafío: conseguir que fuese cómodo y funcional, pero también diferente, atrevido e inolvidable. Lo que me parece especialmente valioso es que Madring entendiera que no bastaba con decorar o amueblar la zona del paddock que hemos intervenido. Había que crear piezas a medida, piezas icónicas, concebidas específicamente para este circuito. Ahí es donde el diseño adquiere otra dimensión.

P: ¿Qué tiene de especial diseñar un espacio vinculado a la Fórmula 1 frente a un hotel, un restaurante o una vivienda?

R: La diferencia fundamental es el tiempo. Un hotel, un restaurante o una vivienda están concebidos para permanecer durante muchos años. Un paddock tiene una duración de tres días. Y esa temporalidad permite ser mucho más atrevido. Tienes menos tiempo para provocar una emoción, y precisamente por eso puedes asumir más riesgos, ser más radical y crear una experiencia mucho más intensa.

En un paddock todo sucede a gran velocidad, pero paradójicamente necesitas crear espacios de pausa, de encuentro y de comodidad. Es casi una contradicción deliciosa: en el lugar donde todo corre, hay que diseñar para que la gente pueda detenerse.

P: ¿Qué querías que sintiera una persona al entrar en este paddock?

R: Quería que sintiera que estaba entrando en un paddock único, diferente de todo lo que hubiera visto antes. Un espacio sofisticado y hecho a medida, pero también profundamente español.

Queríamos transmitir la identidad de España y de Madrid sin recurrir a los tópicos más evidentes. Que se reconociera nuestra identidad a través del diseño, del color, de los materiales y de determinadas referencias. Y, sobre todo, quería que fuese un lugar acogedor. Que alguien que llega desde cualquier parte del mundo sintiera que España le recibe con los brazos abiertos. Por eso los soles tienen tanta importancia. Son casi dos grandes brazos que reciben al visitante.

P: En este proyecto la arquitectura convive con la velocidad. ¿Cómo se traduce el concepto de movimiento en un espacio que, en realidad, está pensado para que la gente se detenga, se siente y se relacione?

R: Precisamente ahí está una de las contradicciones más interesantes del proyecto. Los pilotos son héroes, pero también son personas. Necesitan sentarse, descansar, encontrarse, conversar. Y el mobiliario es esa pequeña arquitectura que acompaña al ser humano.

Yo siempre digo que la arquitectura o nos envuelve o nos acompaña. Cuando nos envuelve, es espacio. Cuando nos acompaña, es objeto, diseño, mueble.

Por eso hemos creado piezas con las empresas del Foro de Marcas Renombradas Españolas que no son simplemente objetos decorativos. Están pensadas para ser tocadas, utilizadas y vividas. Y, en cierto modo, en un universo construido alrededor de la velocidad, lo más sofisticado puede ser precisamente crear un lugar donde uno pueda parar.

P: Los dos grandes soles de KriskaDecor son quizá la pieza más simbólica. ¿Por qué quisiste introducir el sol y qué representa dentro del proyecto?

Siempre se habla de los cielos de Madrid. Velázquez ya convirtió esos cielos en materia pictórica, y hoy podemos contemplarlos en el Museo del Prado. Pero yo me preguntaba: ¿cómo podemos hablar del cielo sin hablar del sol?

Porque es el sol el que transforma sus colores, el que modula el paisaje y, de alguna manera, nuestra forma de vivir. Para mí el sol representa luz, energía y calor, pero también una determinada manera española de recibir al otro. Quería que el paddock fuese un espacio caloroso, en el sentido más humano de la palabra.

Por eso aparecen estos dos enormes soles de cinco metros. No quería que fueran simplemente una imagen. Son piezas que se pueden atravesar, tocar y experimentar. Y me gusta pensar que son dos grandes brazos que reciben a quien llega a Madrid.

Además, detrás de estas piezas hay algo que considero fundamental: la voluntad de Madring de apostar por el diseño a medida. Sin esa voluntad y sin esa confianza, estas piezas icónicas no existirían.

P: El rojo y el amarillo tienen mucho peso en la intervención. ¿Qué querías transmitir a través del color?

R: No es un color casual. Son los colores que pertenecen al imaginario de la Fórmula 1: rojo, amarillo, blanco y negro. Pero el color no puede utilizarse simplemente como decoración. Tiene que construir espacio, generar ritmo y producir una emoción.

Cuando trabajas con colores tan intensos y con piezas de gran escala, hay que saber equilibrarlos con el vacío, con los materiales y con las proporciones. Nos interesa precisamente esa tensión: que algo sea muy potente sin ser estridente; que sea icónico sin convertirse en un decorado. Y en este proyecto el color también sirve para reforzar esa identidad española y madrileña, pero desde una mirada contemporánea.

P: ¿Hay alguna pieza del proyecto con la que tengas una relación especialmente especial?

R: Me cuesta muchísimo elegir una, porque cada pieza tiene detrás una historia y, sobre todo, una empresa española que ha puesto muchísimo conocimiento, tecnología y oficio.

Pero quizá lo que más me interesa no es una pieza concreta, sino el hecho de que todas hayan sido hechas a medida y bajo el paraguas del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Eso es, para mí, uno de los grandes valores de Madring: haber entendido que un paddock no tenía por qué limitarse a ser un espacio decorado o amueblado. Podía convertirse en una verdadera plataforma de diseño.

La gran M de Fama, el sofá inspirado en la curva de La Monumental, la mesa de Cosentino y Actiu, quien también tiene sillas de su marca, los soles de Kriskadecor, los sofas de Actiu, Joquer y las telas de Crevin y todas las demás piezas han sido concebidas específicamente para este proyecto. Eso permite ir mucho más allá del mobiliario convencional y crear piezas que pertenecen a un lugar, a un momento y a una identidad.

Y creo que ahí hay un enorme valor añadido para la Marca España: demostrar que nuestras empresas pueden trabajar juntas para crear diseño contemporáneo, sofisticado, tecnológico y, al mismo tiempo, profundamente nuestro. Así que, si me preguntas con cuál me quedo, diría que con todas. Porque lo verdaderamente especial es el conjunto.

Y además hay algo que me hace mucha gracia: en Madring la carrera terminará, pero el sol que hemos diseñado nunca se apaga. Como la creatividad.