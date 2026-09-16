Echa 3 cucharadas de este producto en el inodoro antes de acostarte y déjalo actuar toda la noche: por la mañana estará reluciente y sin cal

La cal que se acumula en el inodoro es para muchas personas un dolor de cabeza. Los productos convencionales difícilmente logran disolverla por completo y las esponjas no alcanzan los puntos donde la costra es más gruesa. Frente a esta situación, un método que cada vez usan más personas es el ácido cítrico en polvo, el mismo compuesto que se emplea como aditivo alimentario y que se consigue en cualquier supermercado o tienda de productos naturales.

Una mezcla que se forma gota a gota

La cal no es suciedad como tal. Se trata de un ácido orgánico débil que reacciona con el carbonato de calcio, el principal componente que deja el agua dura al secarse. Cada vez que el agua se evapora o queda estancada en una superficie, los minerales que transportaba se quedan atrás y forman una costra que se endurece con el paso de los días. El interior del inodoro es una zona que permanece húmeda de forma casi constante, por ello es uno de los puntos donde este proceso avanza más rápido.

La química que explica por qué funciona mientras duermes

Su funcionamiento se basa en un proceso que va desde que el ácido se unifica con los minerales responsables de la cal, principalmente calcio y magnesio, y los transforma en compuestos solubles en agua. El tiempo de contacto es esencial para el resultado. Dejar actuar la solución durante toda la noche, en lugar de unos minutos, permite que la reacción química se complete incluso sobre las capas más antiguas y gruesas que ya resistieron limpiezas anteriores.

El paso a paso para dejarlo reluciente por la mañana

La preparación no exige herramientas especiales ni grandes cantidades de producto. Basta con disolver dos o tres cucharadas de ácido cítrico en polvo en agua caliente y verter la mezcla directamente en la taza, cubriendo bien las zonas manchadas. Se deja actuar varias horas, idealmente toda la noche, y a la mañana siguiente solo hace falta frotar con el cepillo antes de tirar de la cadena.

Para las manchas que se acumulan en las paredes verticales, donde el líquido tiende a resbalar sin hacer efecto, un recurso habitual es humedecer papel higiénico con la misma solución y pegarlo sobre la superficie, de forma que el ácido quede en contacto directo durante toda la noche.

En los casos de cal muy antigua o muy gruesa, puede ser necesario repetir el proceso una segunda noche antes de notar la loza completamente lisa.

El mantenimiento que evita volver a empezar de cero

Una vez hecha la limpieza inicial, evitar que la cal vuelva es mucho más simple que eliminarla. Repetir esta limpieza profunda una vez por semana es suficiente para mantener el inodoro sin cal ni manchas, el resto de los días es suficiente con una limpieza más superficial. Se trata de un mantenimiento que, además, resulta prácticamente gratuito.