Audiencias ayer, 15 de septiembre: ‘Horizonte’ (9,6%) vuelve a superar a ‘La Revuelta’ (9,2%)

La noche del martes 15 de septiembre ha dejado datos para tomar nota. El fútbol, con el encuentro entre el Elche y el Real Madrid, de LaLiga, ha robado el protagonismo a la franja de las 21:45 horas y dejando a El Hormiguero y La Revuelta con datos sensiblemente más bajos de los que vienen firmando en un día normal. El que no ha sufrido con el fútbol ha sido Horizonte, que sigue dejando claro en las noches de Cuatro que tiene una audiencia fiel que no hace zapping tan fácil como los espectadores de David Broncano, de los que ya hemos explicado que son casi tan infieles como los concursantes de La isla de las tentaciones.

El fútbol, el gran culpable de la bajada generalizada

El partido entre el Elche y el Real Madrid, emitido por LaLiga TV a través de Movistar Plus, se llevó un 8,7% de cuota y 974.000 espectadores, una cifra suficiente para restar audiencia al resto de la oferta de access prime time. El propio choque, disputado en pago, explica en buena medida por qué tanto El Hormiguero como La Revuelta se quedaron ayer por debajo de sus datos habituales. El fútbol siempre resta espectadores a la franja, y ayer no fue una excepción, arrastrando a la baja tanto al líder como a su gran perseguidor, aunque siempre es el show de La 1 el que más pierde en estos días.

‘Horizonte’ vuelve a ganarle el pulso a ‘La Revuelta’

El Hormiguero lideró con holgura la franja, con un 12,9% de cuota y 1.456.000 espectadores, aunque bastante lejos ya del 17% que había firmado apenas un día antes con la entrevista de Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta. Por detrás, Horizonte, con Iker Jiménez al frente en Cuatro, volvió a imponerse a La Revuelta en su particular duelo por la segunda plaza con un 9,6% y 1.102.000 espectadores para el programa de Cuatro, por un 9,2% y 1.062.000 para el espacio de David Broncano en La 1, que firmó así su segundo dato por debajo del 10% en apenas seis entregas de esta temporada. En la franja de estricta coincidencia (de 21:56 a 23:06 horas), la diferencia entre ambos se mantuvo prácticamente idéntica: 9,9% para Horizonte frente a un 9,3% para La Revuelta.

La tendencia de Horizonte es clara desde el pasado mes de junio, cuando ya robaba la segunda plaza a Broncano y compañía, como ocurrió el 24 de junio, en uno de sus últimos enfrentamientos antes de las vacaciones de verano. De seguir así, no falta mucho para que Jiménez y Porter se adjudiquen el segundo puesto del access.

Audiencias del ‘access prime time’ de ayer:

El Hormiguero: 12,9% y 1.456.000

Horizonte: 9,6% y 1.102.000

La Revuelta: 9,2% y 1.062.000

First dates: 8,2% y 936.000

El Intermedio: 5,8% y 665.000

Cifras y letras: 5,4% y 642.000

‘En tierra lejana’ lidera sobre el estreno de ‘Supervivientes’ en el martes

Supervivientes All Stars se estrenó en la noche del martes con su ceremonia de salvación de uno de los nominados y la llegada de la sustituta de Alma Bollo, que tuvo que abandonar por problemas médicos. Como ya hemos contado, el programa hondureño baja en seguimiento en su versión All Stars debido a los pocos meses desde que terminó la edición 2026. Además, el espacio también sufre la complicada situación de audiencias que vive Telecinco, lo que ha llevado a que ayer martes no liderase.

La ganadora de la segunda parte de la noche fue la serie turca En tierra lejana, que con el comienzo de su segunda temporada —y el comienzo un poco más tarde gracias a que El Hormiguero alarga su emisión unos minutos— gana en share al espacio de aventuras.

Código 10 asalta el tercer puesto rozando el 11 % de cuota y confirma su gran momento (junto con el de Cuatro en general). La 1, por su lado, fracasó con la emisión de Spectre, una de las películas de la saga de James Bond. Por último, el estreno del concurso Congelados, en laSexta, llegó con un frío (nunca mejor dicho) 3,7% de cuota de pantalla.