Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 6 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 663 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Manuel continúa con su acercamiento a Eduardo. Pero, además, tiene un encuentro con Claudia donde se disculpa por su comportamiento en la comida con los Salazar. Por otro lado, Gabriel acepta que Beatriz siga en casa. Una decisión con la que deja a Begoña muy sorprendida, pues no se lo esperaba.

Sin embargo, Gabriel descubre una gran traición. Por lo tanto, no duda en amenazarla con quitarle los niños. Posteriormente, vimos cómo Begoña hace todo lo posible por acercarse a Valentina. Pero sus intentos son en vano. La mujer se muestra muy distante y esquiva con ella. Una actitud que deja a Begoña muy desconcertada. Pero la realidad es que Valentina no puede olvidar el hecho de que ella siga enamorada de Andrés. Lejos de quedar aquí, en este capítulo vimos cómo Digna enfrenta a Bianca. Pues no ha visto bien que se haya metido en la relación de Fina y Marta. Pero ella no piensa recular. Le dejará claro que no va a renunciar a sus sentimientos por Fina. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar que Gabriel piensa en echar a Pablo Salazar tras enterarse de que ha llamado a Hugo Brossard. Pero algo le hace cambiar de opinión y le deja sin palabras.

¿Qué sucede en el capítulo 664 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 7 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Valentina y Begoña tienen una importante conversación. Pero, a pesar de todo, la secretaria ya no confía plenamente en ella. Pues, ya sabe que sigue teniendo sentimientos por Andrés. Por ello, toma la decisión de hablar con él.

De esta manera, le cuenta parte de lo que se ha enterado de Begoña. Una conversación muy importante que provocará que Andrés tome cartas en el asunto. Por ello, interviene entre las dos. Por otro lado, Gabriel se encuentra en una situación muy comprometida. Pues, jamás se imaginó que Hugo Brossard se presentaría en persona.

El francés quiere saber qué es lo que ha pasado en la empresa, por lo que pide información para ponerse al día. Pero ¿cómo reaccionará cuando le digan que están atravesando una gran crisis? Sea como sea, el nombre de los De la Reina saldrá a la palestra. Tocará ver el capítulo para comprobar si es para bien o para mal. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena