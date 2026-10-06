Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 6 de octubre: Gabriel descubre una gran traición y amenaza a Begoña con sus hijos

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 5 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 662 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la ocasión de ser testigos de cómo Manuela tiene miedo. La mujer espera no haberse soltado de más con los Salazar, por lo que la impresión que ha dado la tiene muy inquieta. Por su parte, Miranda tiene un encuentro con los De la Reina para comunicarles el resultado de la negociación con Gabriel.

Paula le hace un regalo a Salva que no le dejará indiferente. Bianca, que estaba trabajando en el retrato de Digna, lo presenta a los De la Reina. Pero esto no ha sido lo único que sucedió a lo largo del episodio. Pablo llama a Hugo Brossard para dejar varios asuntos claros. Gabriel, por su parte, le tiende una trampa a Begoña. Y es que consigue acorralarla y que confiese que fue ella la que espió en su agenda. Así pues, lejos de acabar aquí, veremos cómo Valentina escucha a Begoña a escondidas. De esta manera comprende que sigue enamorada de Andrés.

¿Qué sucede en el capítulo 663 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 6 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de poder ver cómo Manuel continúa con su acercamiento a Eduardo. Pero, además, tiene un encuentro con Claudia donde se disculpa por su comportamiento en la comida con los Salazar. Por otro lado, Gabriel acepta que Beatriz siga en casa. Una decisión con la que deja a Begoña muy sorprendida, pues no se lo esperaba.

Sin embargo, una traición será revelada y Gabriel será conocedor de ella. Por lo tanto, no duda en amenazarla con quitarle los niños. Posteriormente, veremos cómo Begoña hace todo lo posible por acercarse a Valentina. Pero sus intentos son en vano. La mujer se muestra muy distante y esquiva con ella. Una actitud que deja a Begoña muy desconcertada. Pero la realidad es que Valentina no puede olvidar el hecho de que ella siga enamorada de Andrés.

Lejos de quedar aquí, en este capítulo veremos cómo Digna enfrenta a Bianca. Pues no ha visto bien que se haya metido en la relación de Fina y Marta. Pero ella no piensa recular. Le dejará claro que no va a renunciar a sus sentimientos por Fina. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar que Gabriel piensa en echar a Pablo Salazar tras enterarse de que ha llamado a Hugo Brossard. Pero algo le hará cambiar de opinión y le dejará sin palabras. ¿Qué sucederá? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.