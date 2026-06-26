Audiencias ayer, 25 de junio: Iker Jiménez y ‘Horizonte’ brillan como segunda opción de la noche

El Mundial de fútbol 2026 sigue marcando el ritmo de las audiencias y, de paso, dejando damnificados. La victoria de Ecuador sobre Alemania volvió a convertir a La 1 en la cadena más vista del día, pero el arrastre del partido no fue suficiente para evitar el pinchazo de El perro andaluz, de la gran apuesta de la noche en la pública. Mientras tanto, en Cuatro, Iker Jiménez continúa su escalada imparable y Horizonte se convierte en el único programa capaz de aguantar el ritmo a El Hormiguero, que es el que mejor aguanta el tirón del fútbol. Repasamos los datos de una jornada con claros ganadores y perdedores.

El Ecuador-Alemania dispara a La 1

El encuentro entre Ecuador y Alemania volvió a demostrar el enorme tirón del Mundial. El partido reunió a 2,6 millones de espectadores de media y firmó un espectacular 24,7% de cuota de pantalla, liderando con holgura su franja de emisión y aupando a La 1 hasta lo más alto del día. Un nuevo pelotazo para una cadena pública que podrá presumir de ganar en junio a Antena 3, aunque se trate de un espejismo, puesto que en julio todo, salvo catástrofe, volverá a la normalidad y la de Atresmedia volverá a liderar. Hablando de Antena 3. En la franja del access prime time, El Hormiguero volvió a imponerse con la visita de Toñi Moreno. El programa de Pablo Motos reunió a 1.384.000 espectadores y un 12,3% de cuota, reafirmándose como la gran alternativa al fútbol.

‘Horizonte’, en estado de gracia

Si hay un programa que vive un momento dulce, ese es Horizonte. El espacio de Iker Jiménez confirmó su excelente racha y se convirtió en la segunda opción de la noche entre todas las cadenas, sólo por detrás del fútbol, al registrar un notable 10,2% de share y 644.000 espectadores. El periodista, que en las últimas semanas ha batido récords e incluso ha superado a La Revuelta, sigue creciendo y consolidándose como uno de los grandes valores de Cuatro.

Audiencias del ‘access prime time’ de ayer:

‘Fútbol: Ecuador-Alemania: Previa: 24.7 % y 2.665.000

‘El Hormiguero’: 12.3 % y 1.384.000

‘Horizonte: Avance’: 8.7 % y 931.000

‘First dates: Summer’: 7.1 % y 788.000

‘El Intermedio’: 5.1 % y 561.000

‘Cifras y letras’: 4.3 % y 476.000

‘El perro andaluz’ se desinfla

Aquí llega la cara amarga de la noche. Tras el fútbol, La 1 emitió una nueva entrega de El perro andaluz, el programa de Manu Sánchez, que se quedó en un 13,7% de share y, sobre todo, en unos discretos 711.000 espectadores. Una cifra que supone un claro frenazo para el formato.

Conviene recordar de dónde viene el programa para entender la magnitud del bajón. En sus dos primeras semanas, el espacio del cómico sevillano había sido líder de su franja: debutó con un 15,1% de cuota y 1.282.000 espectadores y subió en su segunda entrega hasta el 15,6% y 1.335.000 espectadores. Es decir, en apenas una semana, El perro andaluz ha perdido cerca de 600.000 espectadores y casi dos puntos de cuota.

¿La explicación? El propio Mundial juega esta vez en su contra. RTVE se vio obligada a retrasar la emisión del programa al late night por culpa del fútbol, lo que lo arrojó a una franja mucho más complicada, ya de madrugada, en la que resulta mucho más difícil retener al espectador.

Por detrás, Horizonte vuelve a dejar claro que es el programa revelación de la temporada y la punta de lanza de la subida de audiencias de Cuatro, que ha encontrado en la información su gran arma para pelear contra laSexta, su gran rival entre las segundas cadenas de los grandes grupos.

Audiencias de los programas del ‘prime time’:

‘El perro andaluz by Manu Sánchez’: 13.7 % y 711.000

‘Horizonte’: 10.2 % y 644.000

‘El Peliculón’: ‘Hasta que la boda nos separe’: 8.2 % y 544.000

‘Ella, maldita alma’: 6.8 % y 543.000

‘El Taquillazo’: ‘Mystic River’: 3.8 % y 253.000

Así van los cambios en las tardes

Amor… ¡O lo que surja! parecía haber encontrado a un público fiel durante sus tres primeras tardes en Telecinco, pero ayer bajó hasta el 5.9 % y 512.000 espectadores. Habrá que esperar para saber si es algo puntual.

Evolución de ‘Amor ¡O lo que surja!’ desde su estreno en Telecinco:

Primer programa 22/06/2026: 6,8 % y 632.000 Segundo programa 23/06/2026: 6.9 % y 630.000 Tercer programa 24/06/2026: 7 % y 644.000 Cuatro programa 25/06/2026: 5.9 % y 512.000



‘Pasapalabra’ sigue sin rival en la última parte de la tarde

Los cambios siempre dan miedo en la televisión, algo que seguro está pasando en Antena 3 con la despedida del mítico Rosco y el estreno de AlaZ, su nueva prueba final. Pese a todo, Roberto Leal y los suyos siguen dominando el final de la tarde y apenas están notando cambios, siendo el Mundial el único que les complica la vida, como al resto de programas.

Ayer jueves logró su segundo mejor dato desde el estreno de ‘AlaZ’, por lo que la evolución es muy buena.

Así van las audiencias de ‘Pasapalabra’ tras el ‘adiós’ del ‘Rosco’: