Las audiencias de ayer lo confirman: Iker Jiménez ya supera de forma habitual a Broncano

Los datos de audiencias de ayer, miércoles 24 de junio, confirman que Horizonte, el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro, es la gran revelación de la temporada. Hasta el pasado mes de febrero ocupaban la noche de los jueves, pero desde aquel mes han dado el salto a competir contra El Hormiguero y La Revuelta en su horario de lunes a jueves, dando grandes resultados para Mediaset. Con los datos disparados en el último mes, el espacio de actualidad termina la temporada asaltando la segunda posición de la franja de access prime time, mientras que La Revuelta está completamente hundida en audiencias, provocando que Broncano y su equipo estén pidiendo la hora para marcharse de vacaciones, aunque con el comienzo de la nueva temporada el problema seguirá siendo el mismo.

El que está a punto de marcharse de vacaciones sabiendo que ha cumplido con buena nota esta temporada es Pablo Motos, que ha conseguido mantener a El Hormiguero como líder indiscutible esta temporada. La Revuelta le ha robado el primer puesto en sólo dos ocasiones -con las visitas de Rosalía y Pedro Almodóvar-, y ha conseguido plantar cara al fútbol en muchas ocasiones, enfrentándose a partidos de Champions, Copa del Rey, LaLiga y de la Selección Española. Sólo el Mundial ha conseguido robarle su puesto de privilegio, pero en días contados.

Este miércoles, con la visita de Ángel Llácer, vuelve a liderar y a quedarse a apenas dos décimas del 14 %, datos habituales de esta temporada en la que le ha salido más competencia. El segundo puesto del access prime time es para Horizonte, que, sin fútbol como competencia, logra un espectacular 9.4 % de cuota y reunir a más de un millón de espectadores de media durante su emisión.

La tercera posición es para First Dates, que ocupaba la noche completa en Telecinco con sus especiales de verano, superando por dos décimas a La Revuelta, que se hunde hasta el 8.1 % de cuota con la visita del escritor Fernando Arrabal. Las últimas posiciones de esta franja son para El intermedio y Cifras y letras, que mantienen su pelea en la distancia.

Audiencias de las principales cadenas en el ‘access prime time’:

‘El Hormiguero’: 13.8 % y 1.503.000

‘Horizonte’: 9.4 % y 1.023.000

‘First dates: Summer’: 8.3 % y 791.000

‘La Revuelta’: 8.1 % y 880.000

‘El Intermedio’: 6.5 % y 707.000

‘Cifras y letras’: 5.4 % y 590.000

El fútbol domina en el ‘prime time’ gracias al partido de Brasil y Escocia

Hasta mediados del mes de julio esto seguirá siendo lo habitual, aunque con la llegada de las eliminatorias el número de partidos irá bajando, lo que será un alivio para el resto de canales. El previo y el partido de Brasil logran un 19.6 % de cuota al final de la noche, dejando a ¡Salta!, el concurso de Antena 3, por debajo del 9 % de cuota en la noche del miércoles.

La tercera posición es para First Dates, mientras que Viajeros Cuatro supera a laSexta con su viaje a Bahamas. Para cerrar, laSexta se mantiene por debajo del 5 % con una nueva emisión de La noche de Aimar, que sigue sin lograr grandes audiencias y sin lograr alcanzar la media de la cadena.

Fútbol: Brasil- Escocia: 19.6% 945.000

‘¡Salta!’: 8.9 % y 563.000

‘First dates: Summer’: 8.3 % y 791.000

‘Viajeros Cuatro’: 5.1 % y 390.000

‘La Noche D’: 4.2 % y 363.000

Así van los cambios en las tardes

Amor…¡O lo que surja! mejora otra décima en su tercer día y ya alcanza el 7 % y 644.000 espectadores. Sigue lejos de alcanzar la media de la cadena, pero ha dejado claro que tiene un público fiel, por lo que la paciencia de Telecinco en un programa en el que la conexión del público con los participantes es clave.

Sólo hay que recordar que Mujeres y Hombres y Viceversa mejoraba sus datos cuando las historias de amor se iban complicando y cuando llegaba el momento de la elección de pareja con las famosas finales. El tiempo sólo puede ayudar a Carlos Lozano y sus consejeras del amor para mejorar esos datos, siendo el verano el momento perfecto.

Evolución de ‘Amor ¡O lo que surja!’:

Primer programa 22/06/2026: 6,8 % y 632.000

Segundo programa: 23/06/2026: 6.9 % y 630.000

Tercer programa: 24/06/2026: 7 % y 644.000

El otro programa de las tardes que está viviendo un cambio importante es Pasapalabra, del que estamos vigilando sus datos desde el pasado viernes, cuando estrenó su nueva prueba final, diciendo adiós a ‘El Rosco’. Pese a perder seis décimas respecto al martes, vence por goleada a Aquí la tierra (al que saca casi siete puntos) y a ¡Allá tú! (al que supera por casi nueve puntos).

Así van las audiencias de ‘Pasapalabra’ tras el ‘adiós’ del ‘Rosco’: