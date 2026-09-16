Sale a la luz quién es el nuevo concursante de ‘Supervivientes All Stars’ tras el abandono de Alma Bollo

La aventura de Supervivientes All Stars no ha hecho sino comenzar y ya podría decirse que ha pasado casi de todo. La pasada noche del 15 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la primera entrega de Tierra de Nadie. Un encuentro televisivo donde pudimos ser conocedores de todo lo acontecido en la isla desde el domingo. Así pues, entre novedades, polémicas y la ceremonia de salvación, también se pudo conocer el nombre de la persona que sustituirá a Alma Bollo en la edición. Y es que, como ya se ha confirmado, la joven ha tenido que abandonar el concurso, tan solo 72 horas después de su llegada, por recomendación médica.

Tal y como se ha informado, la joven estaba sufriendo una grave dolencia en el cuello. «No me quiero ir. ¿Por qué me pasa a mí esto, Dios mío?», comentaba Alma Bollo mientras era trasladada con urgencia. Al final, el diagnóstico aconsejaba que lo mejor era su regreso a España. Una baja que ha pillado a todos por sorpresa, especialmente a la organización. Por lo tanto, lejos de andarse con rodeos, el equipo de Supervivientes All Stars ha comunicado oficialmente quién llega a los Cayos Cocinos en sustitución de Alma Bollo. Un misterio que han intentado mantener con mucho misterio durante buena parte del programa.

¿Quién sustituye a Alma Bollo en ‘Supervivientes All Stars’?

A lo largo de la gala, el formato fue mostrando imágenes del cuerpo de la persona que llegaría a la isla. Sentada en el helicóptero, todo parecía indicar que se trataba de una mujer joven. Y así fue, pero nadie se imaginaba que la protagonista sería Laura Cuevas. De esta manera, la hija del que fuera mayoral de Cantora regresa a la experiencia de Supervivientes tras su paso por la edición de 2025.

Recordemos, en su edición, Laura Cuevas estuvo casi dos meses concursando. Durante 53 días, la participante participó en varios conflictos. Una serie de vivencias de las que fue testigo Damián Quintero, que también estuvo presente en su edición. Pero, ahora, llega con ganas de más. Un fichaje que no ha dejado indiferente y que a Isa Pantoja, que estaba presente en el plató, no le causó la mayor de las alegrías.

La incorporación de Laura Cuevas no sienta demasiado bien al clan Pantoja. En la isla, convivirá con Yulen Pereira y Omar Sánchez, ex pareja y ex marido de Anabel Pantoja, y con Asraf Beno, marido de Isa Pantoja. De hecho, a este último le ha dejado un pergamino antes de llegar. «Ni tu mujer ni tú habéis contado la verdad sobre su familia; la voy a contar yo», le escribió. Y es que una cosa está clara: Cuevas viene con ganas de guerra. «Llevas toda la vida criticando a la Pantoja y ahora la defiendes. Chaquetera», le escribió a Rosa Benito en un mensaje.