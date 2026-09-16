Asraf Beno, entre lágrimas al hablar de Isabel Pantoja: «No es justo»

No es ningún secreto que Asraf Beno no tiene ningún tipo de relación con su suegra Isabel Pantoja, pero sí existe un vínculo que les va a unir para siempre. Y es que, además de ser marido de Isa Pantoja, también es el padre de su hijo pequeño, nieto de la tonadillera. De esta situación ha hablado recientemente Asraf Beno durante sus primeros días en los Cayos Cochinos de Honduras como concursante de Supervivientes All Stars 3. En estas imágenes, emitidas en la gala Tierra de Nadie del pasado martes, hemos visto cómo varios compañeros del modelo han querido preguntarle por su relación con Isa Pantoja, pero también por la situación familiar. Así pues, Asraf ha recordado cómo fueron sus inicios con la hermana de Kiko Rivera y cómo, a pesar de formar parte de la familia, las cosas con su suegra casi nunca fueron bien.

De esta forma, el concursante de Supervivientes All Stars aseguró que, hace poco, hubo cierto atisbo de reconciliación entre Isabel Pantoja y su hija. Respecto a la tonadillera, Beno quiso hacer una reflexión: «Hay gente que es muy fanática de las personas y no la ve como una persona. La idealizan mucho, entonces, a ver, cualquier persona hace a su hija y a sus nietos eso, y no sé. Está mal, ¿no?». Es por eso que, cuando le han preguntado si existe una razón por la que madre e hija no se hablan, él fue contundente: «Ninguno». Y añadió: «Eso es lo peor. Por ejemplo, Kiko sí que es verdad que dijo de todo de su madre, pero Isa no. La pobre lo ha estado trabajando, esforzándose día a día para superar eso. Que jueguen con tu amor y con tu cariño es muy difícil».

Por lo tanto, se trata de una situación que genera un profundo dolor a Asraf Beno. Tanto es así que no dudó en recordar que Isabel Pantoja y Kiko Rivera no asistieron a su boda, y que la tonadillera todavía no conoce a su hijo. Todo ello mientras recordó el mensaje que la artista mandó a Isa hace unos meses y, tras su respuesta, no volvió a responder. «Me parece muy mal jugar con una persona así», reconoció el modelo.

Acto seguido, fue mucho más allá: «¿De qué vale decir cuánto amo a mi hija, quiero verla, y no lo haces? Has jugado con su cariño, con sus ganas de querer ir a verla». Respecto a Isa y esta situación familiar, Asraf se ha sincerado: «Al final ya está muy quemada. Ella está muy mal. Incluso ha llegado a perjudicar nuestra relación porque el estado de ánimo de Isa no era el óptimo. Estaba muy tocada con eso de que iba a quedar con su madre».

En la palapa, Asraf Beno no ha podido evitar las lágrimas. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez quiso saber cuántas veces había llorado por ver mal a su mujer por su complicada situación familiar. «Ni te imaginas. Es increíble el dolor que se sufre en casa viendo a tu pareja muy mal», explicó. Y añadió: «Es difícil verla intentando luchar con su mente para estar bien de cara a sus hijos y a su pareja, pero a veces no puede. Le está haciendo mucho daño».

«Vivir con esta sensación de que están muertos en vida para mí es difícil de imaginar… para ella mucho más», continuó explicando, sin dejar de llorar. Respecto a cómo apoya a Isa Pantoja, Asraf Beno fue más allá: «Intento animarla, hemos hecho terapia, intentando no hablar mucho de los temas, no sacar a su madre todo el rato. Son muchas cosas con las que aprendes a vivir y, al final, no es justo. Ella no ha hecho nada. Y jugar con la ilusión de una niña…».

Lejos de que todo quede ahí, el concursante del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras fue mucho más allá: «Que después de seis años te digan ‘Quiero verte’, me hace ilusión. Y de repente que Isa diga fecha y que quiere quedar con ella, y de repente la otra persona no vuelve a decir nada… Me parece terrible. Si no quieres estar, deja que haga su duelo, pero no estés entrando y saliendo porque la única que lo pasa mal es ella y, por consiguiente, nosotros, la familia».