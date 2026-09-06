Terror en Manacor: amenazas de muerte, una pistola y una casa en llamas con las salidas bloqueadas

Dos jóvenes han sido detenidos en Manacor por su presunta implicación en el incendio provocado de una vivienda en la que residían varias personas, después de que se produjeran amenazas de muerte y la exhibición de una pistola.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del martes, cuando varias patrullas de la Policía Nacional fueron movilizadas tras recibir el aviso de una posible amenaza con arma de fuego en una vivienda situada en las afueras del municipio.

Según manifestaron las víctimas a los agentes, alrededor de diez jóvenes se presentaron en la vivienda para exigirles dinero por una deuda pendiente. La situación habría ido a más hasta que uno de los presuntos autores comenzó a proferir amenazas de muerte, mientras portaba supuestamente una pistola.

Ante el temor de que fueran atacados, los ocupantes de la vivienda huyeron corriendo y se escondieron entre unos matorrales. Los agentes iniciaron entonces una búsqueda por distintos puntos de Manacor y establecieron batidas y controles en las entradas y salidas del municipio.

Pero cuando los policías regresaron con las víctimas hasta la vivienda, se encontraron con una situación todavía más grave: del interior del inmueble salían humo y llamas. En ese momento, Bomberos y Policía Local ya trabajaban para sofocar el incendio.

Mientras se desarrollaba el operativo, una de las víctimas recibió una llamada telefónica que, según la investigación policial, procedía de uno de los presuntos autores de las amenazas. Durante la conversación, el sospechoso habría exigido a las víctimas que acudieran a un punto del municipio para saldar la deuda y habría continuado con las amenazas.

Según la Policía, durante la llamada llegó a decir: «Muertos de hambre, os vamos a matar, ya os hemos dejado sin casa…». La investigación posterior permitió determinar que el incendio había sido provocado. Los agentes de Policía Judicial y Policía Científica localizaron cuatro focos diferentes del fuego, dos de ellos situados en las únicas vías de salida de la vivienda.

Este detalle elevó especialmente la gravedad de los hechos, al existir un evidente peligro para la vida de las personas que pudieran encontrarse en el interior del inmueble. Finalmente, los agentes localizaron a dos de los presuntos autores, que fueron detenidos como supuestos responsables de un delito de incendio con peligro para la vida. Uno de ellos fue además detenido por presuntos delitos de amenazas graves, atentado y daños.

Según la Policía Nacional, este detenido habría causado posteriormente daños en los sistemas de seguridad de la Comisaría de Manacor y habría acometido contra varios agentes. La investigación continúa abierta para esclarecer completamente lo ocurrido y no se descartan nuevas detenciones.