Qué significa el proverbio irlandés «cásate con una mujer en la montaña y te casarás con la montaña»
Un antiguo proverbio irlandés esconde una poderosa lección sobre el amor, la familia y las costumbres vitales.
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A simple vista parece un sencillo acertijo tradicional. «Cásate con una mujer en la montaña y te casarás con la montaña». Esta frase esconde una profunda reflexión que se ha ido transmitiendo de generación en generación en las zonas rurales del país. Aborda temas sobre el amor incondicional y la aceptación de otras circunstancias que lo rodean: la familia, las costumbres o el estilo de vida.
La enseñanza que habla del amor incondicional
Los humanos elegimos a una persona porque nos enamoramos de ella, pero ninguna persona llega sola a una relación. Detrás existen una familia, amistades, costumbres, tradiciones y experiencias anteriores y que influyen en la forma de entender la vida.
Esta antigua expresión irlandesa resume esta realidad con una reflexión que sigue inspirando: «Cásate con una mujer en la montaña y te casarás con la montaña». Su mensaje va mucho más allá del matrimonio y encierra una interesante reflexión sobre aquello que realmente aceptamos cuando decidimos compartir nuestra vida con alguien.
En esta metáfora, la montaña representa todo aquello que rodea a la persona elegida: sus raíces, su procedencia, sus relaciones personales, sus hábitos y, en definitiva, el mundo al que pertenece. El mensaje es sencillo: cuando eliges una pareja, no eliges únicamente a un individuo aislado de todo lo demás.
Las raíces ayudan a comprender a la persona que amamos
El proverbio irlandés también contiene una reflexión sobre el pasado. Nadie empieza de cero cuando comienza una relación. Las experiencias anteriores influyen en nuestra forma de relacionarnos, discutir, mostrar afecto o afrontar los problemas. Conocer ese contexto puede ayudar a comprender determinadas conductas de la pareja.
En ese sentido, «casarse con la montaña» es un paralelismo que sugiere que la persona de la que nos enamoramos tiene una historia que no desaparece simplemente porque haya comenzado una nueva relación. Esto quiere decir que construir una relación implica encontrar un equilibrio entre aceptar determinados aspectos de la vida del otro y establecer ciertos límites para preservar el bienestar de ambos.
Otros proverbios irlandeses
- «Hay tres cosas en la vida que llegan sin que uno las pida: miedo, amor y celos.»
- «La mano que da es la mano que recibirá, excepto cuando esta da a un mal hombre.»
- «No juzgues un barco por su aspecto mientras está amarrado al muelle, sino cuando ha salido a enfrentar la tempestad y ha demostrado de qué madera está hecho.»
- «Quien no mantiene sus armas en tiempos de paz, no tendrá armas en tiempos de guerra.»
- «Un hombre sin cambios no vale nada, y el hombre con demasiados cambios tampoco vale nada.»