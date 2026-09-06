‘Horizonte’ muestra desde el aire la playa del Trampolín en Ceuta convertida en un inmenso asentamiento de chabolas

Unas imágenes captadas desde el aire por el equipo de Horizonte, con Iker Jiménez sobre el terreno, muestran una realidad impactante en territorio español difícil de asimilar: la antigua playa del Trampolín, un arenal turístico del litoral ceutí, aparece completamente okupada por miles de inmigrantes invasores que han levantado un auténtico poblado de chabolas improvisadas. A lo largo de más de un kilómetro de costa, desde las inmediaciones de la desaladora hasta las zonas de atención humanitaria, se extiende un mar de construcciones precarias.

Hasta más de 1.000 chabolas y tiendas de campaña, fabricadas con cañas, ramas, cartones, plásticos, lonas y materiales recogidos del entorno, cubren la arena casi por completo. Lo que antes era un espacio de ocio y playa para los ceutíes se ha transformado en un laberinto chabolístico donde conviven entre 3.000 y 4.000 ocupantes, según las estimaciones de los repartos de comida.

Las imágenes del programa Horizonte de Iker Jiménez y Carmen Porter revelan la densidad del asentamiento: los grupos de hombres jóvenes, en su mayoría de origen magrebí, que llegaron tras la invasión masiva del 30 y 31 de julio se agolpan entre las casuchas.

Hemos visto en otras imágenes cómo han okupado por completo la mejor playa de Ceuta: algunos cocinan a la intemperie, otros descansan o deambulan entre los estrechos pasillos que dejan las construcciones, otros han improvisado mercadillos para venderse entre ellos sus pertenencias. Curioso que las tengan habiendo llegado a nado a Ceuta. La basura se acumula en el suelo, hay restos de hogueras y el mar se usa en ocasiones como aseo y en otras como vertedero.

En otros directos del programa, Iker Jiménez y su equipo se adentraron en el campamento, conversaron con residentes locales que mostraban fotos de cómo era «su playa» antes y ahora con los invasores. El presentador expresa su estupor ante las escenas: «Esto no puede ser, es inconcebible… ¿cómo puede ser esto en España?».

Horizonte ha mostrado desde el aire una playa española que ha sido ocupada masivamente por un campamento improvisado de miles de inmigrantes ilegales en condiciones de hacinamiento e insalubridad, reflejando la inoperancia del Gobierno de Sánchez.