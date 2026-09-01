Tensión en ‘Horizonte’ entre un ceutí y un inmigrante ilegal: «Esto ya no es mi playa»

Este lunes 31 de agosto, Iker Jiménez ha vuelto a Horizonte para hacer un programa especial desde Ceuta y, además de una entrada en la que ha detallado cómo se está viviendo la invasión marroquí en la ciudad, ha mostrado el tenso enfrentamiento entre un vecino ceutí y un inmigrante ilegal, que han expresado todos sus miedos en directo.

Iker Jiménez ha conocido de primera mano a Jorge, un vecino de Ceuta de profesión abogado, que vive a escasos metros de la playa del Trampolín, absolutamente invadida por los inmigrantes que entraron en España el pasado 30 de julio: «Esto era mi playa y ya no lo es», ha denunciado, enseñando fotos ante la cámara de Cuatro de cómo estaba el lugar en cuestión.

Más adelante, Iker Jiménez y él se han dirigido a una de las tiendas en donde se encuentran algunos de los inmigrantes que han acampado aquí, protagonizando un cruce de palabras que no ha pasado desapercibido.

Y es que, según ha dicho un inmigrante, no llegan ahí para «atracar o robar»: «Nosotros tenemos miedo también». «La gente pide dinero para drogarse», ha dicho el entrevistado marroquí, que asegura que ya lleva un total de diez días en España.

Ante la pregunta de qué espera por parte del Gobierno central, el inmigrante asegura que lo que quiere es saber si va a ser repatriado o no: «Yo solo no voy… Si nos cogen a todos para Marruecos, vale. Me da pena volver solo».

«La mayoría de la gente tiene miedo», ha recalcado el marroquí, que asegura que la gente «no puede salir con sus hijos en esta época de escuela». Además, confiesa que hay mujeres y niños menores, no en la zona donde él se encuentra.

Más adelante, otro inmigrante que no ha querido aparecer en televisión ha señalado que hay gente que ha cruzado la frontera que lo que quiere es «cambiar su vida»: «Esa gente no falta al respeto… quiere trabajar».

En ese momento, otro inmigrante ha confesado que la policía marroquí les dejó pasar por la frontera.