Fecha de estreno de ‘La hipótesis del amor’ y en qué plataforma verla

Las adaptaciones literarias se han convertido en uno de los formatos audiovisuales más demandados y vistos de los últimos años. De eso no cabe duda. Sin pasar por las salas de cine, en las plataformas de streaming son cada vez más los estrenos basados en historias literarias. Por ello, con la llegada del mes de septiembre no iba a ser menos. Y es que, tras mucho pedirlo, por fin los lectores podrán ver la película de La hipótesis del amor. Basado en el best seller de Ali Hazelwood, es una producción que ha contado con la dirección de Claire Scanlon.

Asimismo, tal y como se ha presentado, la actriz Lili Reinhart es la encargada de ponerse bajo la piel de Olive, la protagonista. Por su parte, Tom Bateman se presenta como el profesor Adam, un personaje masculino que promete no dejar indiferente a nadie. Y es que La hipótesis del amor narra la historia de una chica que se está doctorando en biología en Stanford. Con el objetivo de demostrarle a su amiga que ha superado a su ex pareja, la protagonista besa al primer chico que ve en el pasillo del edificio, pero será después cuando descubra que este hombre es un joven profesor que le dará clases.

Adam Carlsen atrae todas las miradas, pero tiene fama de arrogante e inaccesible. Sin embargo, diversas circunstancias e intereses de cada uno los llevarán a iniciar una relación sentimental falsa. En realidad no son novios, pero de cara al resto sí. Será entonces cuando, entre conversaciones y encuentros, descubran que sienten algo más por el otro.

Fecha y dónde ver ‘La hipótesis del amor’

El estreno de La hipótesis del amor es inminente. Y es que este mes de septiembre llega cargadito de novedades. Para poder ver la película será necesario estar suscrito a alguna de las opciones de pago de Prime Video, pues es una producción exclusiva de la plataforma de streaming. Asimismo, la película tendrá su gran estreno el próximo 23 de septiembre.

Tan solo quedan unos días para comprobar cómo ha plasmado el equipo de Prime Video esta historia que ha conquistado a numerosos lectores en todo el mundo. Pero, teniendo en cuenta que es una comedia romántica y que sus actores han sido aprobados por los fans, podría decirse que estamos ante el próximo éxito de la plataforma de pago. Y es que, después del fenómeno viral de Off Campus, cualquier adaptación de Prime Video es siempre recibida con los brazos abiertos.