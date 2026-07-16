La plataforma de Netflix sigue apostando por las adaptaciones literarias. Tras el éxito de formatos como Bridgerton, Enola Holmes, Gente que conocemos en vacaciones, A todos los chicos de los que me enamoré y Fabricante de lágrimas, entre muchos otros, llega una nueva producción española que promete no dejar indiferente. Bautizada bajo el título de El mapa de los anhelos, la serie está basada en la novela de Alice Kellen que porta el mismo nombre. Un éxito literario que vio la luz en el mercado en el 2022 y que poco tardó en hacerse viral en redes sociales.

El mapa de los anhelos es un drama juvenil que narra la historia de Greta. La protagonista tiene muy claro que su única prioridad en la vida es cuidar de su hermana Lucy, que padece leucemia. Por muy fuerte que suene, sus padres la tuvieron con la idea de que ayudara a su hermana con sus células madre. Una labor que tiene muy interiorizada y que acepta con gusto, pero todo su mundo se tambalea fuertemente cuando su hermana fallece.

La protagonista no concibe una vida sin ayudar a su hermana, pues esa era su identidad en la vida, pero un día descubre que Lucy, antes de morir, construyó el mapa de los anhelos. Y es que lo hizo con el objetivo de que Greta elaborase su propia vida. Una aventura que la llevará a conocer a Pablo, un joven que también tiene sus pesadillas pasadas. Para descubrir el resto de la historia, mejor verla. Pues, ya avanzamos que es una trama muy reflexiva que no deja indiferente a nadie.

¿A qué hora se estrena ‘El mapa de los anhelos’ en Netflix España?

Tal y como se ha presentado de manera oficial, El mapa de los anhelos aterriza como una miniserie. Este próximo 17 de julio, los suscriptores de la plataforma de Netflix tendrán la oportunidad de ser testigos de este gran estreno. Así pues, la producción española llega con un total de seis capítulos. Eso sí, a diferencia de otras series, todas las entregas serán lanzadas del tirón.

Para poder ver El mapa de los anhelos en España, hay que esperar a las 9:00 h, pues es cuando la plataforma suele realizar sus lanzamientos. En las Islas Canarias, ocurre lo mismo, pero una hora antes. Un formato que presenta a Alicia Falcó y Pablo Álvarez como grandes protagonistas y que promete ser uno de los estrenos del verano. ¡No te lo puedes perder!