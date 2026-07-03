‘Enola Holmes 3’ llega a Netflix: La duda que todos se hacen antes de ver la película de Millie Bobby Brown

Las aventuras de Enola Holmes comenzaron ya hace seis años en la pequeña pantalla. La producción aterrizó en la plataforma de Netflix y lo hizo para narrar las aventuras de la curiosa e inteligente hermana pequeña de Sherlock Holmes. Una trama cautivadora, basada en las novelas de Nancy Springer, que contó con Millie Bobby Brown como protagonista. Y es que otro de los puntos fuertes ha sido también su elenco. Pues, estrellas como Henry Cavill, Sam Claflin o Helena Bonham Carter han aparecido en escena. Una apuesta completamente acertada que ha llevado a que la ficción sea renovada en varias ocasiones. Por ello, este mes de julio, los suscriptores han tenido la oportunidad de ver Enola Holmes 3.

Millie Bobby Brown hace frente a su segundo gran estreno en Netflix este 2026, pues el primero fue el final de Stranger Things. Un regreso al gigante del streaming donde la actriz vuelve como Enola Holmes. Eso sí, en esta ocasión, la artista muestra cómo ha crecido a lo largo de estos años y, ahora, va camino al altar. Pues, va a contraer matrimonio Tewkesbury. Y es que, desde que se conocieron, una chispa especial nació entre ellos. Una conexión que fue creciendo poco a poco y terminó dando paso a la atracción.

¿Es necesario ver las dos primeras entregas de la saga antes de ver ‘Enola Holmes 3’?

Enola Holmes 3 ya se encuentra disponible en Netflix y poco ha tardado en posicionarse como uno de los grandes estrenos del momento. Pero, ¿es necesario ver las dos anteriores entregas para poder ver esta? Teniendo en cuenta que la segunda parte de la saga fue lanzada en el 2022, no es de extrañar que muchos se hayan olvidado de lo que sucedió anteriormente.

Para entender la trama al 100%, lo suyo sería volver a verse las dos primeras películas. Pero, ¿ocurre algo si no se hace? Pues, la verdad es que no. Los productores y creadores de Enola Holmes 3 han ido un paso más allá y se encargan de recordar todo lo sucedido hasta esta tercera entrega mediante flashbacks. Un movimiento que se agradece y que ahorra mucho tiempo.

Además, para reforzar este punto, Millie Bobby Brown, como la protagonista, se encarga de explicar algunos acontecimientos. Algunos comentarios que realiza mediante su personaje de Enola Holmes y con los parece que está viviendo la aventura directamente con el espectador. Por lo tanto, es posible ver Enola Holmes 3 sin ver las anteriores películas.

Por otro lado, en esta nueva entrega, el público podrá ver cómo la joven está a punto de unir su vida en matrimonio con Tewkesbury. Pero, en medio del romance, tendrá que ir en busca de su hermano Sherlock Holmes. Pues, ha sido secuestrado. Y es que, sin lugar a dudas, no hay ni un solo día aburrido en la familia Holmes.