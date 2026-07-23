Hades66 provoca la polémica tras la agresión sufrida en Mallorca: anuncia la venta de vasos de cristal: «cada compra viene con una galleta»

Han pasado varios días desde la brutal agresión que sufrió el cantante y rapero puertorriqueño Ángel Yamil Santiago Vázquez, conocido artísticamente como Hades66, durante un concierto en Mallorca. Sin embargo, lejos de dejar atrás lo ocurrido, el artista ha vuelto a situarse en el centro de la polémica con una publicación en sus redes sociales que muchos de sus seguidores interpretan como una clara provocación relacionada con los hechos.

El intérprete, que acumula más de dos millones de seguidores en Instagram, compartió una imagen en la que aparece rodeado de varios vasos de cristal personalizados con el anagrama de Hades66, un nuevo producto de merchandising que saldrá a la venta.

Lo que más ha llamado la atención no ha sido la fotografía, sino el mensaje que la acompaña: «Mañana salen a la venta los vasos de cristal del 66. Me voy a mudar para Mallorca. Tic toc, tic toc. Cada compra de un vaso viene con una galleta».

La expresión «galleta», utilizada coloquialmente para referirse a un golpe o un puñetazo, ha sido interpretada por numerosos usuarios como una referencia directa a la agresión sufrida en Mallorca. La publicación ha generado un intenso debate en redes sociales, donde algunos seguidores consideran que el artista responde con humor a lo ocurrido, mientras que otros entienden que se trata de una provocación innecesaria.

La frase «Me voy a mudar para Mallorca», acompañada de varios emoticonos, también ha despertado numerosas reacciones entre sus seguidores, al entenderse como otra referencia irónica al incidente vivido durante su actuación en la isla.

Según diversas personas presentes aquella noche, tras recibir el impacto del vaso, Hades66 se mostró muy alterado y llegó a pedir en repetidas ocasiones que el autor de la agresión diera la cara para enfrentarse a él «uno contra uno», reflejando el enorme enfado que le produjo el ataque.

Ahora, varios días después de los hechos, esta nueva publicación vuelve a alimentar la controversia y deja entrever que el episodio continúa muy presente para el artista. Los hechos ocurrieron mientras el cantante actuaba ante más de 1.000 personas en un recinto de Mallorca. En pleno concierto y sin que existiera provocación alguna, un individuo situado entre el público lanzó un vaso de cristal que impactó con gran violencia directamente en la cabeza del artista.

Las imágenes de un vídeo al que tuvo acceso este periódico muestran claramente el momento del impacto. Nada más recibir el golpe, el cantante interrumpe su actuación, deja de cantar y, visiblemente indignado, decide bajarse del escenario, suspendiendo definitivamente el concierto.

A pesar de la violencia del lanzamiento, el artista no sufrió lesiones de gravedad, aunque el susto fue considerable y el ambiente en el recinto se volvió muy tenso. La reacción del personal de seguridad fue inmediata. Los vigilantes consiguieron localizar rápidamente al presunto autor de los hechos, que permanecía mezclado entre el resto del público, y procedieron a expulsarlo del recinto.

Además de la expulsión, está previsto que se adopten las correspondientes acciones judiciales contra el presunto agresor. Su conducta podría acarrearle responsabilidades penales por un presunto delito de lesiones, además de posibles reclamaciones civiles derivadas de la suspensión del concierto y de los perjuicios ocasionados tanto a la organización como al propio artista.

La actuación quedó suspendida de manera definitiva tras la agresión, obligando a abandonar el recinto a los más de 1.000 asistentes que habían comprado su entrada para disfrutar del espectáculo. La acción de una única persona terminó arruinando la noche a cientos de seguidores de Hades66, que abandonaron el lugar entre la sorpresa, la indignación y el desconcierto por lo que acababan de presenciar.

La decisión de promocionar precisamente unos vasos de cristal, el mismo objeto con el que fue agredido, junto a un mensaje en el que afirma que «cada compra de un vaso viene con una galleta», ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Mientras algunos consideran que Hades66 ha optado por responder con ironía a uno de los peores momentos de su gira, otros creen que el mensaje supone una provocación que vuelve a reabrir la polémica pocos días después de la agresión sufrida en Mallorca.

Lo cierto es que la publicación ha vuelto a colocar al cantante puertorriqueño en el centro de la actualidad y ha generado un intenso debate entre sus millones de seguidores, prolongando la repercusión de un incidente que marcó el abrupto final de uno de sus conciertos más multitudinarios en España.