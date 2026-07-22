Brutal agresión al cantante internacional Hades66 en un concierto en Mallorca: un energúmeno le lanza un vaso de cristal en la cabeza

El cantante y rapero puertorriqueño Ángel Yamil Santiago Vázquez, conocido artísticamente como Hades66, se ha convertido en el protagonista de un desafortunado incidente tras ser brutalmente agredido durante una actuación en Mallorca. Mientras se encontraba sobre el escenario ofreciendo su concierto, un individuo ubicado entre el público le lanzó sin motivo alguno un vaso de cristal que terminó impactándole con notable fuerza directamente en la cabeza.

A través de las imágenes de un vídeo al que ha tenido acceso este periódico, se puede observar con claridad la secuencia de los hechos. Nada más recibir el impacto del objeto, el artista detiene por completo su interpretación. Visiblemente enfadado por lo que acababa de suceder, toma la decisión de bajarse de inmediato del escenario, paralizando de forma definitiva el espectáculo. Por suerte, y a pesar de la violencia de la acción, la agresión no tuvo consecuencias físicas de gravedad para el puertorriqueño.

La reacción del equipo del recinto no se hizo esperar. El personal de seguridad identificó rápidamente al presunto autor de los hechos, quien se encontraba camuflado entre la multitud del público, y procedió a expulsarlo de inmediato de la sala.

Más allá de la expulsión del recinto, se van a tomar medidas judiciales pertinentes contra el agresor. Debido a su acción, el individuo podría enfrentarse a responsabilidades por un delito de lesiones graves, además de responder en el ámbito civil por haber provocado la cancelación abrupta de un evento que congregaba a más de 1.000 personas, que no daban crédito a lo que acababan de presenciar.

Los asistentes que habían adquirido su entrada con la ilusión de ver actuar a su ídolo se vieron obligados a abandonar el lugar de forma anticipada. La irresponsabilidad de una sola persona arruinó la velada para todos los presentes, generando un indignado enfado generalizado entre el público asistente.