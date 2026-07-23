El Congreso vuelve a rechazar la senda de déficit con los votos en contra de PP, Vox y Junts

El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado de nuevo la senda de déficit propuesta por el Gobierno prevista para 2027-2020 con los votos en contra de PP, Vox y Junts. El resultado ha sido el mismo que hace una semana, cuando se votó por primera vez. La negativa del Congreso supone un nuevo revés para el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque el resultado no impide al Ejecutivo presentar los Presupuestos de 2027 tras el verano.

La votación en contra de la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno, primer paso para aprobar los Presupuestos que marca los objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto, era previsible, ya que el texto presentado era idéntico al de la semana pasada. La propuesta del Ejecutivo establecía un objetivo de déficit del 1,8% del PIB para 2027, del 1,6% para 2028 y del 1,5% para 2029, y estaban incluidos en el plan fiscal de medio plazo acordado con la Comisión Europea.

El resultado pone en evidencia, de nuevo, la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, que al perder el apoyo de Junts en el Congreso de los Diputados no dispone de margen para sacar adelante propuestas legislativas. El segundo rechazo del Congreso no tiene implicaciones prácticas, puesto que el Gobierno podrá presentar los Presupuestos de 2027 en octubre tomando como referencia ese objetivo de déficit público del 1,8 % del PIB que ya está acordado con Bruselas.

El rechazo a los objetivos de déficit supone también que las comunidades autónomas se quedan sin los 5.849 millones de margen fiscal por contar con una décima de déficit (0,1% del PIB) para cada uno de los próximos tres años. Al ser rechazado el plan del Gobierno por el Congreso, se vuelve a la senda original del plan fiscal que no incluye ese margen y que prevé el equilibrio fiscal para las autonomías.