Una soltera de ‘First Dates’, obligada a parar los pies a su cita: «A mí eso no»

First Dates ha dado la bienvenida al mes de septiembre de la mejor manera que sabe hacer: de la mano de nuevos comensales. El popular formato de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, se ha convertido en uno de los más vistos y habituales de la pequeña pantalla. Y es que, con diez años de emisión, no es de extrañar que cada vez sean más los participantes que apuesten por encontrar su futura pareja en el formato. Una aventura televisiva que, recientemente, nos presentó a Ángel. El soltero, de 27 años, se presentó como un profesor de FP madrileño muy disciplinado con el deporte.

Se ha abierto un canal en YouTube para ayudar a compañeros de profesión a la hora de poner orden con el alumnado. Un proyecto por el que se ha mostrado muy ilusionado. Por otro lado, en el amor no ha tenido mucha suerte. Según explicó, vivió una experiencia muy traumática en el pasado. Pero, lejos de cerrarse al amor, ha decidido volver a darle una oportunidad. Así pues, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Betsabé. Una estudiante y modelo, de 23 años, que también confesó cuidar mucho su cuerpo.

Ángel sobre la norma de besos de su cita de ‘First Dates’: «No sé, demasiado agresivo»

La primera impresión de Ángel con su cita fue muy positiva, pues no pudo evitar mostrarse ilusionado al verla. «Me encanta», confesó en uno de los totales. Así pues, ambos se trasladaron hasta su mesa en el restaurante del amor con el objetivo de conocerse mejor. Un encuentro donde hablaron de sus respectivos gustos y objetivos. Y es que fue así que descubrieron que tenían muchas cosas en común.

La velada avanzó, pero Betsabé consideró que había un impedimento muy importante entre ambos. «Yo siempre he estado con hombres de mínimo 40», contó la peruana. Pues, tiene más conexión con hombres mayores que ella. Ante ello, Ángel no se dio por vencido y continuó con su intento de conquistarla.

El participante veía en su cita a «una tía brutal», por lo que no la iba a dejar escapar. Y es que, aunque fuese un hombre mucho más joven que los que a ella le gustan, estaba dispuesto a conquistarla. Minutos después, se trasladaron hasta el reservado del programa con el objetivo de tener más intimidad. Allí, el equipo les propuso jugar a un juego donde tenían que darse «un beso húmedo».

Ante tal propuesta, Betsabé fue tajante y se negó. «A mí eso no. No eres tú, soy yo… Yo no estoy para una noche», dijo. Pues, considera que es muy clásica para la mentalidad que hay ahora en el amor. «Mis novios hasta el mes no me han dado un beso. Cuando una persona te quiere para algo serio, debe haber respeto», indicó. «¡¿Un mes para un beso!? No sé, demasiado agresivo», opinó Ángel.

Con el objetivo de aligerar el ambiente, el joven le propuso cambiar el reto a un beso en la nariz, pero la soltera no estaba para juegos y se negó también. Eso sí, en la mejilla no dijo que no. ¿Qué sucedió en la decisión final de First Dates? Ángel, que sí había querido una segunda cita, tuvo que regresar a casa con otra negativa por parte de la joven.