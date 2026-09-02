Un soltero de ‘First Dates’ utiliza la IA con su cita: «Le he preguntado sobre…»

El mes de septiembre ha comenzado de manera oficial y, con ello, la rutina. En Mediaset España continúan ayudando a sus solteros a encontrar el amor. Por ello, en First Dates siguen recibiendo a nuevos participantes. Una aventura televisiva que, recientemente, nos presentó a José, un soltero de 75 años que llegó al local desde Murcia. Con el objetivo de encontrar a su compañera de vida, el participante se puso en manos de la organización. Y es que fue así como le presentaron a Maripaz, una soltera de 70 años, pero la velada entre ambos estuvo marcada por la tecnología.

José confesó que tenía un problema con el teléfono móvil. Y es que está tan enganchado al aparato que no pudo evitar cogerlo durante su cena con Maripaz. Un gesto que a ella no le pasó desapercibido. Pues, además, no lo puso en silencio y le sonaba constantemente. Él intentaba apagarlo por todos los medios, pero no lo conseguía. Ante ello, la soltera le aconsejó ponerlo en modo avión, pero el participante seguía con su objetivo de apagarlo. «Ostras tú, no me fastidies», comentó ella.

José, participante de ‘First Dates’, confiesa que sale menos debido a su vicio con el móvil

Dada la situación, José se excusó señalando que le estaban solicitando. «Me están llamando estos porque están echando la partida», le dijo. Pero el uso del soltero no se basa solo en jugar. José ha confesado que ha recurrido a la IA (Inteligencia Artificial) para prepararse de cara a la velada. «A mí me encanta salir, pero lo que pasa es que ahora me he enganchado al p*to móvil», confesó él.

La IA se está convirtiendo, poco a poco, en una herramienta cotidiana para muchos. Y es que, para bien o para mal, muchas personas consideran indispensables aplicaciones como ChatGPT. En el caso de José, él ha recurrido a ello para comprender el funcionamiento del programa. «Le he preguntado sobre el programa y me ha dicho que tengo que sonreír, que esté relajado y que sea sincero», comentó en uno de los totales.

«No paro de preguntar cosas, de abogados, de medicinas, de cualquier cosa… Estoy enganchado», dijo. Por su parte, Maripaz no es tan seguidora de la tecnología. La mujer ha contado que se quedó viuda hace 7 años, pero sentía que tenía mucho por vivir todavía. Debido a ello, se instaló Tinder, la popular app de citas, pero su experiencia no fue nada agradable.

«Conocí a un hombre y las cosas iban bien, pero él tenía 50 años y no quería decir en su casa que estaba con una mujer de 70, ¿qué le iban a decir sus hijos?», recordó. Al final, como ya se veía venir, la cosa no acabó bien. La soltera se puso en manos del equipo de First Dates con el objetivo de tener más suerte. Pero, afortunadamente, sí tuvo suerte. En la decisión final, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del formato.