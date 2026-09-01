Una comensal de ‘First Dates’ deja tirado a su cita en plena cena: «Hasta luego»

Nunca es tarde para encontrar el amor, un lema que el equipo de First Dates recuerda firmemente. Encontrar a tu media naranja en plena era tecnológica y donde predominan las aplicaciones de citas no está dando muy buenos resultados. Por ello, cada vez son más los solteros que apuestan por encontrar a su futura pareja en el show de citas a ciegas. Una aventura televisiva que, recientemente, nos presentó a Pascual. El soltero, de 50 años, se presentó como un colombicultor que busca pareja. Unas declaraciones que le dio a Lidia Santos, que fue la encargada de recibirle a su llegada.

«Nunca lo había escuchado», comentó la comunicadora al escucharle hablar de su profesión. Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Mery, una soltera de 49 años. La participante es técnico de control de calidad y acudió al formato para tener una cita con un hombre que cumpliese todo lo que andaba buscando. Pero, lamentablemente, la primera impresión entre ambos comensales no fue la mejor. «No me ha gustado», comentó ella. Pascual, por su parte, no opinó diferente.

Mery sobre su cita de ‘First Dates’: «No llegaría ni a una amistad con él»

A pesar de ello, los solteros estuvieron de acuerdo en conocerse, por lo que se trasladaron hasta su mesa en el restaurante de First Dates. Un encuentro donde hablaron de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían gustos en común. Fue así como, entre tema y tema, comenzaron a hablar de cuestiones íntimas. Pero, Mery no se sentía cómoda hablando de ello.

«No llegaría ni a una amistad con él», confesó en uno de los totales. Sin embargo, el soltero intuía que era el tipo de hombre que ella buscaba. Pues, cuando le pidió que le mirase a los ojos se lo dejó claro, o eso creyó él. «Cuando quita la mirada es que le gustas», comentó. Diversas situaciones que desembocaron en una decisión final un poco tensa. Los participantes de First Dates comenzaron a hablar de lo vivido en la velada, momento en el que el soltero confesó que esperaba algo más.

Pascual indicó que se había ganado una amiga de esta experiencia, pues no la veía como una futura pareja. Pero, Mery no se anduvo con rodeos. «Tú no me has dado confianza, no ha sido un placer, lo digo como lo siento. Estoy en un plan que digo las cosas como me salen», le dijo molesta. Tras escuchar sus palabras, un miembro del equipo de First Dates le preguntó si se quería ir.

Ella, sin pensárselo dos veces, ni haber dado su decisión final, se levantó y se fue. «Venga, hasta luego», comentó el soltero con incomodidad. Un final de cita con el que los participantes dejaron claro que el equipo del programa no siempre acierta con sus elecciones.