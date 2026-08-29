Un soltero de ‘First Dates’ deja sin palabras a su cita: «Tiene una buena pechonalidad»

El mes de agosto está a punto de despedirse de manera oficial. La rutina regresa, para casi todos, con la llegada de septiembre. Pero, aunque haya habido vacaciones y verano de por medio, los que han estado al pie del cañón han sido los trabajadores de First Dates. Y es que, el equipo del programa continúa con su labor de ayudar a sus solteros a encontrar a su pareja potencialmente perfecta. Una aventura televisiva que, recientemente, nos ha presentado a Santi. El soltero, de 58 años, llegaba desde Ibiza y le explicó a Carlos Sobera y al equipo que llevaba 35 años trabajando en el sector de seguridad.

«He estado en Pachá 27 años, el Flower Power lo llevo metido en las células», confiesa. A nivel sentimental, el participante ha contado que ha tenido varias relaciones a lo largo de su vida, pero ninguna muy duradera. El motivo de ello, cree, se debe a trabajar en la noche y a sus complicados horarios. Pues, es difícil adaptarlos al de una pareja con un trabajo diferente. Ante ello, el presentador le ha preguntado qué era lo que buscaba en una cita. «Pasármelo muy bien en el aquí y ahora», respondió.

Amparo a su cita de ‘First Dates’: «Es que si lo haces no te voy a contestar»

Santi ha contado que lo primero en lo que se fija de una mujer es en los ojos. Pero, al conocer a Amparo, su cita, su atención fue a otro lugar. «Tiene buena pechonalidad. Está muy bien. ¡Viva el rock & roll!», comentó en uno de los totales. La soltera, de 57 años, trabaja como camarera de pisos en Mallorca. Sin embargo, la primera impresión de ella con Santi no fue tan positiva. Pues, sus pelos del pecho le causaron rechazo.

«Me gusta que se depilen», confesó en privado. Aún así, los participantes estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose. Tras pasar a su mesa en el restaurante del amor, la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Pero, Amparo no terminaba de encajar con Santi. «Yo soy más de cosas físicas y él es más introspectivo», opinó.

El participante le explicó que no tiene pensado preguntarle nada sexual en la primera cita. Pues, quería que se quedara tranquila al respecto, ya que es algo habitual en las citas de First Dates. «Es que si lo haces no te voy a contestar», le dejó claro ella. Por su parte, Santi le explicó que se encuentra en una época donde quiere pasarlo bien y que las cosas fluyan a su manera.

Una visión que no compartía con Amparo. «Pasárselo bien… Lo que quiere es follar y ya está», señaló ella con disgusto. Minutos después, ambos se trasladaron hasta el reservado del programa. Allí, Santi sacó su guitarra y le cantó una canción a su cita, pero ella no se sintió muy cómoda. Por lo tanto, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas.

La soltera le dijo que no quería seguir conociéndole debido a que no había sentido una conexión con él. Además, sentía que estaban en etapas y actitudes diferentes. «No soy persona de suavidad, soy persona de intensidad», le dijo. Por su parte, Santi se mostró resignado. «Qué se le va a hacer», indicó. Fue entonces cuando abrazó su guitarra. «Al menos tiene forma de mujer», dijo a modo de conclusión.