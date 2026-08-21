Un soltero de ‘First Dates’ descoloca a su cita con su teoría: «Creo que nos fumigan»

First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Mediaset. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un trabajo verdaderamente excepcional. Y todo para que cada vez sean más los solteros que ponen rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En una de las nuevas entregas, los seguidores de First Dates pudieron conocer a Hélène, una joven de 19 años que necesita que un chico cumpla diversos requisitos para poder enamorarse. La valenciana no tardó en asegurar que quería conocer a alguien que fuese seguro de sí mismo, caballeroso, atento y educado, a la par que formal. Además, le gustaría que tuviese un carácter autoritario y decidido. Y es que, como «persona tradicional», no entra en sus planes nada que no sea una relación formal y monógama.

Su cita para esa noche fue Paco, un estudiante de arquitectura de 19 años que llegaba desde Madrid. Nada más verle entrar al restaurante, la soltera se sintió aliviada, puesto que le transmitió muy buena energía. Él, en cambio, tuvo una primera impresión bastante menos entusiasta, puesto que solamente le dio un aprobado raspado. «Tampoco es para echar cohetes», reconoció el madrileño ante las cámaras de First Dates. Con posterioridad, fueron acompañados hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Así pues, comenzaron a conocerse con detalles básicos de sus vidas, como es el caso de sus aficiones. Algo que sorprendió a la valenciana es que esperaba que fuese ella la que tendría que tirar de la conversación, y fue todo lo contrario. A pesar de todo, la situación cambió de forma radical cuando Paco se animó a hablar de política.

Y es que el soltero no tuvo reparos a la hora de ir mucho más allá del clásico «¿Eres de izquierdas o de derechas?». ¿El motivo? Decidió hacer partícipe a su cita de una teoría: «Hay una mente masónica que nos controla» y no tiene ningún tipo de duda de que el poder oculta muchas cosas a la población en general.

Pero no todo quedó ahí, puesto que también quiso poner en evidencia las supuestas «mentiras» de las estelas de los aviones: «Creo que nos fumigan con algo». Todo ello mientras reconoció tener ciertas dudas sobre el terraplanismo: «Por ahora, mi experiencia es que el horizonte es recto». Hélène, a pesar de que jamás se había planteado ninguna de esas teorías, defendió que todo era respetable.

A pesar de todo, su impresión cambió radicalmente cuando Paco le hizo saber lo que buscaba. «¿A ti te gustan las relaciones abiertas?», quiso saber el madrileño. Una pregunta que cayó como un jarro de agua fría a la comensal. «No, por favor… ¡No me fastidies!», comentó la joven ante las cámaras, y añadió: «Me ha dejado bastante descolocada, no me gusta nada. No me lo esperaba».

Aunque era consciente de que había muchos puntos en los que no coincidían, a la valenciana le pareció que Paco era un chico muy interesante, aunque le echaba para atrás su búsqueda de una relación abierta. «Pero si te gusta algo, creo que tienes que ir a por ello», dejó claro. Es por eso que, en la decisión final de First Dates, confirmó que quería tener una segunda cita con el madrileño. Él, en cambio, decidió que no quería tener un segundo encuentro con Hélène. ¡El amor no triunfó!