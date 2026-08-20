Un soltero de ‘First Dates’ carga contra el Gobierno y la lía con su cita: «Puede ser del PSOE»

First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Mediaset. De hecho, cada vez son más los solteros que deciden poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En una de las nuevas entregas de First Dates, los espectadores han podido conocer a Vicent, un joven de 24 años que dejó claro que su cita tenía que cumplir dos requisitos: que fuese religioso e intenso. Y es que este católico y seguidor de Hakuna no ha logrado tener una relación seria en una sociedad donde prima el «aquí te pillo, aquí te mato». Una dificultad que va mucho más allá por la forma en la que entiende su fe.

«No está muy bien visto ser joven y católico porque yo puedo salir de fiesta, hacer cochinadas y la gente me dice: ‘Qué poco católico’. Y realmente no es así. Tú puedes tener tus valores e ideas y a la vez disfrutar de la vida como locos», expresó. Por si fuera poco, desveló que le gustaban los chicos que vistiesen algo pijos. Y aclaró: «Que no es lo mismo que ‘cayetano’, que es muy de anciano». Su cita para esa noche fue Marco, un joven de 26 años natural de Algeciras (Cádiz) que no tardó en verse sorprendido por dos cuestiones de vital importancia para Vicent: «¿Eres intenso? ¿Y religioso?». El auxiliar de enfermería respondió de forma afirmativa a ambas. El recién llegado no tardó en fijarse en que él y su cita habían escogido un look prácticamente idéntico: «Parecíamos gemelos, literalmente», bromeó Vicent.

Poco después, fue el propio Carlos Sobera quien acompañó a los solteros hasta la mesa para poder disfrutar de la velada. La conversación empezó a fluir y, entre ellos, parecían entenderse a las mil maravillas… hasta que salió el tema de la política. Y es que parecía que ninguno estaba dispuesto a meterse en ese terreno pantanoso, pero finalmente fue Vicent quien dio el paso.

«El Gobierno actual no me está gustando, por ejemplo», manifestó, sin entrar en detalles. Marco, por su parte, fue más allá. «También te digo que creo que ningún gobierno nos va a gustar». Por ese comentario, Vicent dedujo que su cita «puede ser del PSOE» y, por el tono que utilizó frente a las cámaras de First Dates, parece que no le gustó.

El gaditano trató de cambiar de tema, pero el valenciano trató de profundizar aún más: «En parte, no estoy de acuerdo en muchas cosas del actual presidente». Lo que Vicent no sabía es que estaba profundamente equivocado con la ideología de su cita. «Soy del PP. Si tengo que decirlo, no me importa», confesó el auxiliar de enfermería en los totales.

Cabe mencionar que la diferencia de dos años en una pareja no es nada, pero sí que depende del recorrido de cada uno y su experiencia. De esta forma, al seguir con la conversación, Marco se dio cuenta de que, aunque iban por el mismo camino, iban a «distintas velocidades». Es más, aunque su cita era su prototipo y se veía reflejado en él, consideraba que le faltaba tanto madurez como solvencia. Así pues, en la decisión final de First Dates, los espectadores fueron conscientes de que surgió una bonita amistad, pero no triunfó el amor.