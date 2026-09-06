Trump acusa al Gobierno sanchista de tener «cero control» sobre su frontera ante la «triste» situación en Ceuta

El presidente estadounidense, Donald Trump, vuelve a tener al Gobierno de Pedro Sánchez en la diana de sus críticas por Ceuta. Trump ha publicado este domingo en su red social un comentario en el que señala al Ejecutivo sanchista por ejercer un «control nulo» sobre la frontera con Marruecos y describe como «lamentable» la crisis que afecta a Ceuta.

«Resulta muy triste lo que ocurre en España, un país que ha perdido por completo el control de su frontera. ¡Increíble!», ha escrito el mandatario estadounidense en relación con la invasión de 80.000 inmigrantes, que cruzaron desde Marruecos, a quien Sánchez ha librado de toda responsabilidad, pese a los informes policiales.

No es la primera vez que Trump se refiere de forma dura a España. El jueves pasado la calificó de «nación arruinada» y, en los primeros días de la avalancha masiva responsabilizó a las «leyes flojas» y a la «mala gestión» del Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que las autoridades españolas «no sabían cómo reaccionar» ante la avalancha.

Entonces también aludió a la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo de julio que impide devolver a quienes llegan a nado cruzando una frontera no visible ni física.

En contraste, Trump ha elogiado en varias ocasiones al rey Mohamed VI de Marruecos, a quien se ha referido como un líder de «sabio liderazgo» que constituye «un pilar de estabilidad» y un socio valioso para Estados Unidos en la lucha contra el extremismo y la promoción de la paz en la región.