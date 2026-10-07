Cristina Pedroche ha vuelto a preocupar a sus seguidores con su estado de salud. Hace unas horas, la comunicadora publicaba una imagen desde el hospital en la que aparecía con una vía en el brazo. «Pues nada. Sinusitis. A ver si por fin puedo respirar», dijo a través de sus historias destacadas de Instagram. Una situación que ha impedido a la de Vallecas hacer una vida normal de momento, a la espera de mejorar. Sin embargo, y pese a las recomendaciones que los médicos le han citado, su salud no mejora. Es más, tal y como ha explicado en un nuevo comunicado, ha empeorado.

Cristina Pedroche preocupa con su estado de salud

Si por algo se caracteriza Cristina Pedroche es por ser un libro abierto a la hora de hablar sobre su vida privada. Pese a las críticas que a veces recibe por compartir su intimidad, como su faceta como madre o el tema de la lactancia a sus hijos, eso no ha impedido que se amedrente o achante, sino todo lo contrario. La mujer de Dabiz Muñoz no tiene reparo alguno a la hora de exponer la cara B de su vida y, por ello mismo, ha querido contar que ahora atraviesa un bache de salud.

Si hace solo unas horas preocupó con una instantánea desde el hospital, ahora ha desvelado que la medicación recomendada por los especialistas no le ha hecho efecto 24 horas después de su paso por el centro médico. «Otra vez en urgencias», ha comenzado diciendo. Una vez más, desde el hospital, la comunicadora ha expuesto que se encuentra peor y que su salud no mejora. «La medicación en vena me dijeron que me haría efecto en unas horas y casi 24 horas después estoy hasta peor», ha continuado diciendo.

A través de un selfie en su cuenta de Instagram en el que aparece aparentemente seria, Pedroche ha contado los síntomas que tiene. «Me duele la frente, los ojos, los pómulos, la mandíbula… Me hicieron una radiografía en la que vieron que tengo todo lleno de mocos», ha explicado.

Este mal momento de salud para la presentadora coincide además con que, hace solo unos días, su hija Laia (de tres años) también estuvo enferma: «Vengo del médico con Laia. Nada grave, pero siempre que salgo de alguna consulta siento que me ha arrollado un camión».

Más allá del complicado diagnóstico, para Pedroche enfermar en este momento le afecta directamente a su carrera y, concretamente, a su nueva faceta como DJ, una pasión que iba a poner a prueba de manera profesional en un evento el próximo domingo. «Cada día que me pongo en mi mesa con los cascos siento que conecto con una parte de mí que ni siquiera sabía que tenía. La música me está haciendo sentir muy bien y, ahora mismo, con eso ya es más que suficiente», dijo hace unos días.