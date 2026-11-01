Las autoridades recomendaron a Meghan Markle no actuar contra su padre pese a las graves acusaciones que recibieron en 2019

Meghan Markle no está pasando por uno de sus mejores momentos. El hallazgo de material de abuso sexual infantil que presuntamente perteneció a su padre, Thomas Markle, ha vuelto a situar a la duquesa de Sussex en una situación delicada. A este escenario se suma ahora un dato relevante: las autoridades no le recomendaron emprender acciones contra él después de recibir las acusaciones que ya pesaban sobre su padre en 2019.

Desde que Meghan y el príncipe Harry abandonaron sus funciones como miembros de la familia real británica, la relación con Thomas Markle ha estado marcada por los desencuentros. Su padre no acudió a la boda de los duques de Sussex, celebrada en mayo de 2018, después de que saliera a la luz que había negociado con fotógrafos para realizar unas imágenes antes del enlace. Ahora, las graves acusaciones que han trascendido sobre él han vuelto a incomodar la situación en la que se encuentra.

La investigación tiene, por el momento, dos escenarios que han acaparado la atención: Filipinas, donde se habría localizado material sospechoso entre las pertenencias de Thomas Markle, y México, donde periodistas del Daily Mail aseguran haber encontrado objetos de contenido igualmente preocupante en un almacén que habría estado alquilado por él. Las autoridades filipinas están examinando los dispositivos y el material entregado, mientras que el periódico británico asegura haber puesto sus hallazgos en conocimiento del FBI. Unas acusaciones que Thomas Markle niega.

La carta de Thomas Markle a su primera mujer

Uno de los elementos que más ha llamado la atención en este caso es una carta escrita por Roslyn Loveless, primera esposa de Thomas Markle y madre de dos de sus hijos. En ella, la mujer trasladaba a la Policía Metropolitana de Londres una serie de graves acusaciones sobre el comportamiento de su antiguo marido. Esta fue remitida en enero de 2019 y contenía, entre otras afirmaciones, un supuesto comentario de Thomas Markle sobre sus viajes a Tailandia y Filipinas: «Allí los niños de 12 años no son considerados menores». Loveless aseguraba en aquella carta que su exmarido le había hablado de esos desplazamientos y de sus supuestas intenciones. La mujer, que falleció en 2024, había estado casada con Thomas Markle durante una década, entre 1965 y 1975.

Las acusaciones contra Thomas Markle ya estaban sobre la mesa en 2019

La fecha de aquella carta es especialmente relevante. Las advertencias sobre Thomas Markle llegaron a la Policía Metropolitana varios años antes de que se conociera el supuesto hallazgo de material de abuso sexual infantil en Filipinas. La propia Meghan confirmó que había tenido conocimiento de las acusaciones y explicó que la información recibida influyó en su decisión de romper el contacto con su padre y proteger a sus hijos.

La duquesa aseguró sentirse profundamente afectada por las noticias y expresó su preocupación por los menores que pudieran haber sufrido algún tipo de abuso. También explicó que esperaba que las autoridades investigasen lo ocurrido y que la prioridad fuese proteger a los niños. Thomas Markle, por su parte, ha negado haber mantenido relaciones sexuales con menores de edad y haber poseído imágenes de abuso sexual infantil.

Según afirma el Daily Mail, Thomas Markle reconoció haber pagado por mantener relaciones sexuales con mujeres durante sus viajes al sudeste asiático, pero negó cualquier relación con menores. También rechazó haber tenido en su poder material ilegal. Estas declaraciones se producen mientras las autoridades filipinas examinan los dispositivos y archivos que, según las informaciones publicadas, fueron encontrados en su antigua vivienda.

La Policía Metropolitana, bajo investigación por su actuación con la carta

La actuación de la Policía Metropolitana de Londres ha abierto un segundo frente en este caso. Scotland Yard confirmó que recibió la carta de Roslyn Loveless en 2019, que la evaluó y que posteriormente la trasladó a la oficina del príncipe Harry y Meghan para que tuvieran conocimiento de su contenido. Sin embargo, la fuerza policial no compartió entonces los detalles de las acusaciones con otras autoridades competentes fuera del Reino Unido.

Tras revisar lo sucedido, el Independent Office for Police Conduct, encargado de supervisar las conductas de la policía, ha puesto el foco sobre la cuestionable actuación de la Policía Metropolitana. Este organismo ha anunciado una investigación independiente para examinar por qué no se trasladaron en su momento las acusaciones a las autoridades extranjeras correspondientes. La revisión también analizará las decisiones que se tomaron respecto a la entrega de la carta a la oficina de los duques de Sussex.

La Policía Metropolitana ha señalado además que está realizando comunicaciones a las autoridades extranjeras pertinentes, entre ellas las de Filipinas y Estados Unidos, para trasladar la información recogida en la carta. La investigación tendrá que esclarecer qué ocurrió en 2019 y si se siguieron los procedimientos adecuados.

Por el momento, el caso continúa abierto en varios frentes. Mientras las autoridades filipinas examinan el material localizado y el organismo de supervisión británico revisa la actuación policial, Thomas Markle mantiene su negativa a las acusaciones.