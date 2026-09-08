Carlos III se pronuncia sobre el regreso de Harry y Meghan a Inglaterra y recalca que ya no son miembros de la realeza

El príncipe Harry y Meghan Markle son los protagonistas indiscutibles de los tabloides británicos desde que se conoció que habían decidido mudarse a Reino Unido por razones que aún se desconocen. Lleva instalados varias semanas allí y, aunque son muchos los que señalan que el príncipe Guillermo no estaría muy contento con este movimiento, lo cierto es que son otros los que aseguran que el rey Carlos III estaba encantado con la oportunidad de poder ver con mayor frecuencia a su hijo y tener más cerca a sus nietos. Sin embargo, esa felicidad no ha hecho que cambie el estatus de los duques de Sussex, algo que el monarca se ha encargado de dejar claro a través de una carta dirigida a los altos cargos del gobierno del país.

El escrito fue enviado por el lord chambelán, el funcionario de mayor rango de la Casa Real, y en él, Carlos III ha explicado que tanto el príncipe Harry como Meghan Markle siguen sin ser miembros activos de la realeza a pesar de haber vuelto al Reino Unido, respetando así lo que el matrimonio acordó con la difunta Isabel III cuando se marcharon del país en 2020, a través del denominado acuerdo de Sandringham.

«Los títulos de Harry y Meghan están en suspenso y no deben ser tratados como nada más que como personas privadas. […] No habrá cambios en el estatus actual del duque y la duquesa de Sussex. Su tratamiento como su alteza real sigue en suspenso y no se usará», señala el monarca en dicha carta, respondiendo así a las constantes peticiones que le han llegado en los últimos días para aclarar esta cuestión.

Por otro lado, la seguridad de Harry y Meghan sigue siendo un asunto delicado. Desde que dejaron sus funciones como miembros de la Familia Real, perdieron la protección policial pagada con el dinero público y Harry lleva años intentando recuperarla. Sin embargo, la decisión no depende del rey Carlos III, sino de un comité del Gobierno británico llamado RAVEC. Una cuestión de la que también ha hablado el rey en la carta mencionada. «Cualquier cuestión concretada planteada por organismos oficiales y del Estado sobre las atenciones y cortesías que deban dispensarse al duque y la duquesa, especialmente cuando pueda ser necesario recurrir a fondos públicos, deberá dirigirse al Palacio de Buckingham», señalaba.

La respuesta del príncipe Harry

Tan solo unas horas después de que saliera a la luz esta carta escrita por el rey Carlos III (y difundida por medios como The Sun o Daily Mail), el príncipe Harry protagonizaba su primera fotografía en Reino Unido. Se trata de una imagen tomada en los estudios Tower Bridge de Londres y en ella, aparece sonriente mientras firma el muro de celebridades del estudio londinense.

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Con esta imagen, el príncipe Harry ha desvelado que ya está trabajando en nuevos proyectos en suelo británico, así como, en cierta manera, muchos han interpretado que deja entrever que no necesita nada de la Corona.