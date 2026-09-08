Dónde ver las mejores películas y series nominadas a los premios Emmy: Prime Video, Netflix, HBO

Queda menos de una semana para que el mundo de la pequeña pantalla reparta los conocidos como los «Oscar de la televisión»: los Premios Emmy 2026. La 78.ª edición tendrá lugar el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y, aunque ya hemos conocido el resultado de algunas ganadoras técnicas (Creative Arts Emmys), todavía queda saber qué ficciones se erigirán como lo mejor del año. A continuación, hemos creado una lista con las mejores películas y series que Prime Video, Netflix y HBO tienen dentro de esta glamurosa competencia que premia la excelencia televisiva:

Dónde ver las mejores películas y series nominadas a los Emmy 2026

Prime Video

‘Fallout’ (segunda temporada)

Ha perdido una gran presencia respecto a la primera temporada, donde consiguió casi el doble de nominaciones (16 frente a las 9 actuales). Sin embargo, el regreso del personaje de Ella Purnell ya se ha llevado dos Creative Arts Emmys: el de mejor diseño de producción por el episodio The Wangler y el de mejor vestuario de fantasía o ciencia ficción por el capítulo The Strip.

‘Spider-Noir’

Como ya contamos hace algunos días, Amazon MGM ha cancelado la serie superheroica de Nicolas Cage tras su primera aplaudida temporada. Una noticia que contrasta, no sólo con la gran cantidad actual de nominaciones de la serie en los Emmy 2026, sino con los cinco premios técnicos que ya ha conseguido: Mejor fotografía, efectos visuales especiales, coordinación de acrobacias, diseño de títulos principales y edición de sonido.

‘Invencible’ (temporada 4)

La serie creada por Robert Kirkman y Cory Walker no mantiene una gran relación con los Emmy. La serie de superhéroes que adapta los cómics de Kirkman no ha estado entre las consideraciones a mejor serie de animación en ninguna de sus cuatro temporadas, a pesar de la aprobación general de la crítica y de contar con una puntuación de 7,6/10 en portales como FilmAffinity. En esta edición, ya sabemos que su única categoría nominada, la de Mejor actuación de doblaje para Steve Yeun por el protagonista Mark Grayson, ha caído en manos de Julie Andrews y su ya mítica narración de Lady Whistledown en Los Bridgerton.

‘Bait’

Creada, escrita y protagonizada por el nominado al Oscar, Riz Ahmed, Bait sigue la historia de un actor desesperado al que le llega la gran oportunidad de su carrera, la audición que podría convertirlo en una estrella.

Netflix

‘Bronca 2’

La segunda temporada de la antología de Lee Sung Jin vuelve con otra gran disputa que despierta todos los entresijos de una trama liderada por grandes intérpretes de la industria, como Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton y Cailee Spaeny. Tiene ocho nominaciones a los Emmy 2026, incluyendo la categoría de Mejor miniserie o Serie de Antología.

‘Rafa’

Es uno de los mejores documentales deportivos de lo que va del año. En Rafa, durante cuatro capítulos se recorre la increíble trayectoria del mejor tenista español de todos los tiempos: Rafa Nadal. Una mirada cercana que abarca desde su familia más cercana a la opinión de otras leyendas y grandes rivales de la disciplina, como Roger Federer y Novak Djokovic. Es la gran favorita en la categoría documental.

‘La bestia en mí’

La sinopsis de la nueva serie del creador de Homeland, Howard Gordon, nos pone en la piel de una escritora de éxito que intenta recuperarse de una gran tragedia familiar. Su vida cambia por completo cuando un multimillonario se muda a la casa de al lado. Este también tiene un turbio pasado que despertará una obsesión investigadora por parte de la novelista. Está nominada a cuatro candidaturas, incluyendo la de mejor miniserie.

‘Monstruo: La historia de Ed Gein’

La antología Monstruo de Ian Brennan y Ryan Murphy firma un nuevo arco, centrándose en esta ocasión en la figura del psicópata que inspiró películas como Psicosis y El silencio de los corderos. Ed Gein es interpretado magistralmente por un Charlie Hunnam en su papel más terrorífico hasta la fecha.

‘Black Rabbit’

Jude Law y Jason Bateman son dos hermanos que se reencuentran después de varios años de distanciamiento. Uno es el dueño de uno de los restaurantes de moda de Nueva York y el otro, un hombre con un turbulento pasado que despertará toda una serie de nuevos peligros en la vida del otro.

‘Gente que conocemos en vacaciones’

Es una de las películas de Netflix más virales del 2026. El argumento se centra en dos amigos de toda la vida a los que un día les surge una gran duda: ¿podrían ser, además de amigos, la pareja perfecta?

HBO

‘The Pitt’

La segunda temporada de The Pitt ha hecho crecer todavía más los fieles seguidores que despertó su presentación oficial en 2025. Con 17 nominaciones, esta serie centrada en un concurrido hospital de urgencias de Pittsburgh es la gran favorita de los Emmy 2026.

‘El caballero de los Siete Reinos’

Puede que La Casa del Dragón no esté generando el entusiasmo de Juego de Tronos, pero el mundo de Poniente encontró en El caballero de los Siete Reinos el estímulo necesario para todos aquellos que todavía echan de menos Juego de Tronos. Está nominada en la categoría de Mejor serie de Drama.

‘Hacks’

La temporada final de Deborah Vance y su pupila bien merecía otra buena ronda de nominaciones en los Emmy 2026. ¿Volverá a ser una de las grandes ganadoras de la noche? Tras cinco temporadas y 47 episodios, las actrices Jean Smart y Hannah Einbinder quieren despedirse por todo lo alto.

‘DTF St. Louis’

Es una de las grandes revelaciones de la temporada televisiva. Esta miniserie de 7 episodios narra la vida de tres personas de mediana edad que se enredan en un triángulo amoroso que conduce a la muerte de una de ellas.