Isabel Pantoja manda flores a la tumba de Paquirri mientras Francisco Rivera recupera parte de la herencia que reclamó durante años

Han pasado 42 años desde que Paquirri perdió la vida tras sufrir una grave cornada en la plaza de toros de Pozoblanco, Córdoba. Desde entonces, Isabel Pantoja se ha mantenido fiel a una tradición: cada 26 de septiembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte del diestro, envía una corona de flores blancas a su tumba, situada en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Un homenaje que cada año acompaña con la misma significativa dedicatoria: «De tu esposa e hijo».

A pesar del distanciamiento que durante los últimos años mantuvo con Kiko Rivera, la tonadillera nunca dejó de incluirlo en este mensaje. Sin embargo, este 2026, esas palabras (que han vuelto a llegar a la sepultura de Paquirri) adquieren un significado aún más especial. Y es que, después de meses alejados y distanciados, madre e hijo han conseguido dejar atrás sus diferencias y retomar el contacto. Una inesperada reconciliación que sorprendió a propios y extraños y que, a juzgar por las escuetas declaraciones realizadas por el DJ al respecto, podría reflejar la reconciliación definitiva entre ambos.

Pero este nuevo homenaje de Isabel Pantoja a Paquirri llega, además, en un momento muy especial para la familia. Y es que en los últimos días, la herencia del torero ha vuelto a situarse en el foco mediático y a protagonizar numerosos titulares. ¿El motivo? Kiko Rivera ha devuelto a su hermano Francisco las cabezas de toro que pertenecieron al recordado diestro y que formaban parte de su herencia. Un gesto cargado de significado para Francisco, quien durante años ha expresado públicamente su deseo de recuperar algunos objetos de su progenitor, los cuales hasta ahora habían estado custodiados por la intérprete de Marinero de luces.

Como no podía ser de otra manera, hay muchos que se han preguntado cómo le habrá sentado este gesto a Isabel Pantoja. Y más ahora que había conseguido reconciliarse con su único hijo. No obstante, la cantante prefiere continuar manteniendo su habitual discreción al respecto, cumpliendo con sus tradiciones y teniendo presente, en cada uno de sus pasos, al que ella misma ha definido como el hombre de su vida. Al mismo tiempo, Cayetano Rivera, el otro hijo del diestro, también ha optado por el silencio. Una actitud muy diferente a la de Francisco, quien no ha tenido problema en mostrarse visiblemente feliz con haber recuperado las cabezas de toro que un día pertenecieron a su padre.

«Gracias, Kiko. Después de años de perder la ilusión de tener algo de papá, esto dice mucho de ti y muy bueno. Me has tocado el corazón y siempre lo voy a recordar. Estarán en un lugar especial. Papá hoy está muy feliz», escribía en su perfil oficial de Instagram.

Teresa Rivera también recuerda a su hermano en el aniversario de su muerte

Al igual que Isabel Pantoja, Teresa Rivera, la hermana de Paquirri, también ha querido homenajear al torero en el 42º anivesario de su muerte. En su caso, ha mandado una cruz de flores blancas con otra dedicatoria: «Te quiere, tu hermana», se puede leer.

Cabe destacar que Teresa siempre ha demostrado un profundo cariño hacia su hermano, a quien ha recordado públicamente en numerosas ocasiones, defendiendo su legado ante todos los conflictos familiares que han surgido tras su fallecimiento.