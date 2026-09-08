Dakota Johnson (36 años), actriz: «Dormir es mi prioridad número uno en la vida»

La actriz Dakota Johnson sorprendió a todos en 2015 con su interpretación del papel Anastasia Steele en la película erótica Cincuenta sombras de Grey que está basada en el bestseller de E.L. James. Hija de los actores Don Johnson y Melanie Griffith, la actriz ha vivido cerca de los focos desde su infancia y a sus 36 años es una de las actrices americanas con más proyección en el futuro. De hecho Dakota Johnson será la protagonista de la película Verity, la sombra de un engaño, uno de los estrenos más esperados de este año ya que es la adaptación cinematográfica de la popular éxito novela de la escritora Colleen Hoover. Esta esperada cinta se estrenará en nuestras salas de cine el próximo 2 de octubre. Además, tras la ruptura de su relación con el cantante Chris Martin el año pasado después de ocho años de noviazgo el año pasado, la actriz pasó por un momento bastante complicado del que se está todavía recuperando.

La actriz confesó el año pasado en una entrevista en The Wall Street Journal que estaba intentando cuidarse: «No funciono si duermo menos de 10. Dormir es mi máxima prioridad en la vida». La actriz, que estaba muy afectada por la ruptura y por lo que suponía también perder su relación con los hijos de Chris Martin, Apple y Moses, tuvo que priorizar el sueño para recuperarse. Desde ese momento ha intentado cuidarse y ha confesado que una de sus prioridades es dormir: «No tengo una hora fija para despertarme. Depende de lo que esté pasando en mi vida. Si no estoy trabajando, si tengo el lunes libre, duermo todo lo que puedo. Dormir es mi prioridad número uno».

La carrera cinematográfica de Dakota Johnson

La actriz Dakota Johnson nació el 4 de octubre de 1989 en la localidad texana de Austin y, como hemos comentado, es la hija de los actores Melanie Griffith y Don Johnson. Además, sus abuelos maternos son el ejecutivo de publicidad Peter Griffith y la actriz Tippi Hedren, a la que todos recordamos por sus interpretaciones en las películas Marnie y Los pájaros del director Alfred Hitchcock.

Desde muy pequeña estuvo interesada por el mundo del cine y su debut como actriz lo hizo con solo 10 años en 1999, en Crazy in Alabama, donde junto con su hermanastra Stella Banderas interpretaron a las hijas de Lucille Vinson, el papel de Melanie Griffith. Después de unos años como modelo, empezó a dar clases de interpretación con Tom Todoroff hasta 2008 en Santa Mónica.

Su primer éxito en la salas de cine fue en la película La red social de David Fincher en la que interpretaba el papel secundario de Amelia Ritter. También participó en 2011 en la película El corazón de la Bestia de Ezna Sands Chloe and Theo y en la cinta de So Yong Kim For Ellen (2012), junto a Paul Dano y Jon Heder. En 2012 participó en la comedia romántica Eternamente comprometidos de Nicholas Stoller.

El salto a la fama de Cincuenta sombras de Grey

Su gran oportunidad le llegó en 2015 cuando protagonizó la película erótica romántica Cincuenta sombras de Grey. Hay que tener en cuenta que para interpretar el papel de Anastasia Steele se había presentado actrices como Lucy Hale, Felicity Jones o Imogen Poots. Tras esta primera cinta de la serie, la actriz protagonizó también las películas Cincuenta sombras más oscuras (2017) y Cincuenta sombras liberadas (2018). La primera de estas películas se encontrar en alquiler en el catálogo de la plataforma de streaming Apple TV.

A partir de esa película su carrera despegó y protagonizó otras películas como Cegados por el sol (2015), la comedia Mejor… solteras (2016), Suspiria de Luca Guadagnino (2018) , Malos tiempos en El Royale (2018), La hija oscura (2021), Cha Cha Real Smooth (2022), ¿Estoy bien? (2022), Daddio junto con el actor Sean Penn (2023), Madame Web (2024) y Materialistas (2025).

En cuanto sus planes de futuro como actriz, como ya hemos comentado, el 2 de octubre se estrenará la película Verity, la sombra de un engaño que es la adaptación cinematográfica de la popular novela de la escritora superventas Colleen Hoover. Dakota interpreta el papel de Lowen Ashleigh, una escritora con problemas económicos que acepta el encargo de terminar los libros de una famosa autora en coma, a la que da vida la actriz Anne Hathaway.

Además, ha protagonizado el cortometraje Flesh Impact dirigido por Maggie Gyllenhaal que fue presentado en la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia y en el que dará vida a la actriz Marilyn Monroe de joven. La actriz Ellen Burstyn interpreta el papel de la actriz a los cien años, ya que en esta producción su directora se imagina como habría sido la vida de la icónica actriz de haber envejecido en lugar de fallecer trágicamente a los 36 años.