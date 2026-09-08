El viernes 11 de septiembre llega a Lidl el aspirador en húmedo y seco con 1300 W de potencia y capacidad de 19,8 litros por menos de 35 euros

Cuando se trata de la limpieza del hogar, un aspirador puede ser la mejor solución, pero en ocasiones uno que sea convencional se queda corto. Basta con pensar en el suelo de una terraza después de varios días sin barrer, el garaje, un pequeño taller o ese momento en el que se derrama agua y toca buscar la fregona. Para situaciones como esas, Lidl tiene la solución ya que incorpora esta semana a su catálogo un aparato pensado precisamente para este tipo de situaciones. Se trata de un aspirador que trabaja tanto en seco como en húmedo y que estará disponible por 34,99 euros.

Por ese precio encontramos un motor de 1.300 W y, sobre todo, un depósito con 19,8 litros de capacidad. No está planteado únicamente para aspirar el polvo de casa sino que admite suciedad húmeda y permite recoger agua, siempre utilizando la configuración indicada para ello. También funciona como soplador. Esto último puede venir bien cuando la suciedad se acumula en un rincón de difícil acceso o cuando interesa desplazar hojas, polvo u otros restos antes de recogerlos. El depósito es de acero inoxidable y se abre mediante cierres rápidos, algo que simplifica bastante el vaciado después de utilizarlo. En la parte inferior hay cinco ruedas y Lidl ha añadido espacios para colocar el tubo, las boquillas y el cable cuando se guarda. La manguera tiene unos dos metros de longitud y el cable ronda los cuatro. No pretende ser el típico aspirador ligero que se saca para recoger cuatro migas: por tamaño, depósito y accesorios, está pensado para trabajos en los que hace falta algo más de capacidad.

El aspirador de Lidl sirve para limpiar en seco y en húmedo

La diferencia de este aspirador de Lidl respecto a otros aspiradores domésticos está en lo que puede recoger. El aparato está preparado para trabajar con suciedad seca y húmeda, además de poder aspirar agua. Esta última función requiere utilizar el filtro correspondiente, pero permite recurrir a la misma máquina para situaciones muy distintas. Una característica práctica si se quiere utilizar, por ejemplo, en espacios donde no siempre nos encontramos únicamente con polvo.

En la ficha técnica aparecen algunos datos que ayudan a conocer mejor su rendimiento. Lidl indica una potencia de succión de 200 Airwatt y un flujo máximo de aire de 34,2 litros por segundo. El depósito de 19,8 litros da bastante margen antes de vaciarlo y cuenta con cierres rápidos para abrirlo. Al ser de acero inoxidable, se diferencia además de los recipientes íntegramente fabricados en plástico que encontramos en otros aparatos de limpieza.

Por otro lado, la función de soplado completa los tres usos principales ya que no siempre es posible llegar con una boquilla a todos los rincones y, en determinadas tareas, puede resultar más cómodo desplazar primero la suciedad. No sustituye a la aspiración, pero ofrece otra posibilidad sin tener que recurrir a un aparato diferente.

Qué accesorios incluye el aspirador de 34,99 euros

Lidl entrega el aspirador con varios accesorios para adaptar la limpieza a cada superficie. Viene con una manguera de succión de dos metros, un tubo dividido en tres piezas y dos boquillas. Una está destinada al suelo y la otra, más estrecha, permite trabajar en ranuras y zonas a las que resulta difícil acceder con una pieza de mayor tamaño.

También encontramos tres soluciones de filtrado. El paquete incluye una bolsa de filtro de papel, otra de material textil que puede lavarse y un filtro de espuma para la aspiración en húmedo. Es importante tenerlo presente antes de utilizar la máquina, ya que aspirar líquidos no requiere la misma preparación que recoger suciedad seca. Las instrucciones del aparato serán las que indiquen qué filtro corresponde colocar en cada caso.

Y cuando llega el momento de guardarlo, los accesorios no tienen por qué acabar desperdigados por el armario o el trastero. En el propio aspirador hay soportes para colocar el tubo, las boquillas y el cable. También dispone de un asa plegable para poder transportarlo.

Casi 20 litros de capacidad y cinco ruedas en la base

No estamos ante un modelo pequeño. Sus dimensiones son de aproximadamente 40 x 42 x 46 centímetros y pesa alrededor de 4,68 kilos. La base incorpora cinco ruedas, de manera que el aparato puede desplazarse mientras se utiliza sin necesidad de cargar continuamente con él. Es un detalle especialmente útil teniendo en cuenta que su depósito se acerca a los 20 litros.

La movilidad depende también de la longitud de sus conexiones. La manguera mide unos dos metros y tiene un diámetro exterior aproximado de 3,5 centímetros, mientras que el cable eléctrico alcanza los cuatro metros. Al funcionar conectado a la corriente habrá que tener un enchufe relativamente cerca, aunque esos cuatro metros permiten cierta libertad para moverse por la zona que se está limpiando.

El nuevo aspirador de Lidl se aleja así de los modelos inalámbricos y compactos que se utilizan habitualmente para repasos rápidos dentro de casa. Aquí la apuesta está en disponer de un depósito grande y poder enfrentarse a suciedad seca, húmeda o directamente a líquidos con el mismo aparato. A ello se añaden el modo soplador y los filtros incluidos. Todo por 34,99 euros a partir de esta semana, y en el bazar online de Lidl.