La desgarradora imagen de Sonia de Noruega ante el féretro del rey Harald: «Gracias por una vida maravillosa»

En plena cuenta atrás para celebrarse el funeral del rey Harald, Sonia de Noruega ha querido rendir su particular homenaje al hombre que ha sido su compañero de vida durante casi seis décadas. Y lo ha hecho despidiéndose de él a través de las redes sociales de la Casa Real nórdica, donde ha compartido un emotivo carrusel de fotografías. Aunque sin duda, entre todas ellas, la más llamativa y desgarradora ha sido la que aparece Sonia, visiblemente afectada, frente al féretro del soberano durante la capilla ardiente instalada hace unos días en el Palacio Real de Oslo. Una imagen cargada de significado que la reina ha acompañado de una breve pero contundente frase: «Gracias por una vida maravillosa».

En la escena, la reina Sonia posa con la mirada fija y las manos entrelazadas frente al ataúd de su marido. Al mismo tiempo, luce un sobrio look de luto al que añadió una joya con una importante historia detrás: un broche en forma de cruz de Malta que perteneció a la reina Maud de Noruega. La pieza está formada por una banda de diamantes y cuatro cruces desmontables, y su elección no parece casual. Y es que Sonia ya se lo puso en 1991, cuando Harald prestó juramento como nuevo rey de Noruega tras la muerte de su padre, Olav V. De esta manera, la joya que le acompañó al comienzo de su reinado también ha estado presente en su despedida.

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Por otro lado, la publicación también incluye otras fotografías, como un primer plano de la corona de flores que le envió la propia Sonia a su marido y en la que se puede leer la misma frase que ha utilizado para el post citado y que parece que resume a la perfección su historia de amor: «Gracias por una vida maravillosa». Además, también ha publicado otra imagen familiar de hace años en la que el matrimonio posa visiblemente sonriente junto a sus dos hijos: Haakon y Marta Luisa de Noruega.

Como no podía ser de otra manera, la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios y mensajes de condolencias. «Gracias por la vida que habéis dado a Noruega», «Nuestra encantadora reina Sonia», «La pareja más hermosa», «Te mando mis mejores pensamientos en este momento tan difícil», «Qué reina tan hermosa e increíble tenemos», «Siento mucho el dolor que estás sintiendo», «Una imagen conmovedora y dolorosa», escribían algunos de los internautas.

El funeral del rey Harald

12 días después de su muerte, Noruega despedirá definitivamente a Harald el próximo miércoles, 9 de septiembre. La jornada comenzará a las 12:00 horas, cuando el féretro del monarca abandone el Palacio de Oslo e inicie su recorrido hasta la Catedral de Oslo. Será sobre las 13:00 horas cuando en dicho templo religioso comience la ceremonia en su honor. Una vez concluida, el ataúd volverá a salir en procesión y esta vez se dirigirá hacia el castillo de Akershus, donde tendrá lugar el entierro en la cripta.