El último adiós Harald V ya tiene fecha y habrá ausencias: Mette-Marit no estará en el funeral

El pasado viernes 28 de agosto, la Casa Real de Noruega anunció la muerte del rey Harald V a los 89 años. Desde ese momento, y tal y como establecen las normas de sucesión del país, su hijo Haakon asumió inmediatamente las funciones de rey y escogió el nombre de Haakon VIII, en homenaje a su bisabuelo, el rey Haakon VII, y manteniendo así una tradición vinculada a la monarquía noruega. Tras el traslado del féretro a la capilla ardiente, ya se conoce cuándo y dónde se celebrará la despedida del monarca. El próximo domingo 30 de agosto, a las 11 de la mañana, tendrá lugar el funeral de Harald V en la iglesia de Asker.

Como es habitual, será un acto marcado por la presencia de la Familia Real noruega, aunque habrá una ausencia especialmente significativa. La nueva reina de Noruega, Mette-Marit, no estará en el funeral de su suegro, tal y como ha confirmado la propia Casa Real a través de un comunicado. El Palacio de Oslo ha explicado que, «como se anunció previamente», la mujer del rey Haakon continúa recuperándose del trasplante de pulmón al que se sometió en junio y mantiene una participación limitada en actos oficiales. Eso sí, desde Palacio han confirmado que estará presente en otros actos que se celebren en homenaje al fallecido monarca.

Por el momento, el comunicado no concreta qué miembros de la Familia Real noruega acudirán al funeral. Todo apunta a que estarán los hijos de los nuevos reyes y Marta Luisa de Noruega, hermana de Haakon. La gran incógnita está en Durek Verrett, marido de esta última, que se encuentra recuperándose después de haber sido sometido a una operación prácticamente al mismo tiempo que Harald V permanecía ingresado en el hospital.

La situación de Durek ha estado, además, marcada por un episodio que generó cierta controversia tras conocerse la muerte del monarca. Después de confirmarse el fallecimiento de Harald V, el autodenominado chamán publicó en sus redes sociales un mensaje de condolencias en el que, además de despedirse del que era su suegro, revelaba que él mismo se encontraba ingresado en el hospital. La publicación desapareció poco después de sus redes sociales, en un movimiento que volvió a poner el foco sobre la relación de Durek con la institución.

Mientras tanto, la nueva etapa de la monarquía noruega ya ha comenzado. Antes de conocerse los detalles del funeral, el rey Haakon VIII y la princesa heredera Ingrid Alexandra estuvieron presentes durante la preparación del féretro de Harald V. También participó en este momento el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Así, mientras Noruega prepara la despedida de quien ha sido su rey durante más de tres décadas, Haakon comienza oficialmente su reinado. Un cambio histórico para la Corona noruega que llega acompañado de un funeral marcado por ausencias, incógnitas y una familia real que afronta uno de sus momentos más delicados.