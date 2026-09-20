María Galiana (91 años), actriz de ‘Cuentame’ sobre las series españolas: «Series buenas, las americanas, vamos a dejarnos de tonterías»

La serie Cuéntame cómo pasó se ha convertido en una de las más largas y queridas de la televisión española. Este mes se acaban de cumplir 25 años desde su estreno que fue el 13 de septiembre de 2001. Para celebrar este aniversario RTVE ha creado un canal 24 horas dedicado en exclusiva a Cuéntame cómo pasó donde se volverán a emitir todos los episodios desde el primero El retorno del fugitivo. Hay que tener en cuenta que esta serie que contaba la vida de la familia Alcántara a través de la historia de España tuvo 23 temporadas y más de 400 episodios. El último se emitió en 2023 y en él se pudo ver uno de los momentos más dramáticos: la muerte de la abuela Herminia. Este personaje era uno de los más queridos de la serie y durante estos 25 años fue interpretado por la actriz sevillana María Galiana.

La actriz María Galiana ha cumplido ya 91 años y gracias a este papel se ha convertido en una de las más queridas del cine español. Por eso muchos de sus seguidores se han sorprendido por unas declaraciones en las que la actriz soltó que nunca había visto la serie Cuéntame cómo pasó. Aunque son muchos los actores que han confesado que nunca ven en la pantalla sus trabajos, ha sorprendido su afirmación rotunda de tampoco le había parecido una serie buena.

Las polémicas declaraciones de la actriz María Galiana

Sin embargo, esta veterana actriz ha sorprendido a todos sus seguidores con unas polémicas declaraciones en el podcast Silla de Enea del periodista José Manuel Peña en las que confesó que nunca ha visto la serie Cuéntame lo que pasó: «Nadie se puede imaginar que yo no vea la televisión después de las 22:30 horas; por lo tanto, mi serie no la he visto nunca porque conmigo a las 23:00 no se puede contar».

Además la actriz sevillana explicó su particular visión de cómo era la serie: «A mí no me ha parecido una serie buena», explicó la veterana actriz. Luego añadió para rematar: «series buenas, las americanas, vamos a dejarnos de tonterías».

La actriz también ha explicado que nunca le pareció un producto de calidad pero que la serie Cuéntame cómo pasó «ha tenido unos puntos extraordinarios que han dado con la tecla de lo que la gente quería ver y ha explotado muy bien la nostalgia. «Por lo demás, yo no le veo la gracia, francamente», concluyó la veterana actriz.

Un personaje con el que no se sentía identificada

Los seguidores de una ficción ya sea película o serie siempre tienden a identificar a los personajes con su vida real. Pero en este caso la actriz María Galiana ha dejado muy claro que su similitud con la abuela de España era nula: «Yo me parezco a la abuela de ‘Cuéntame’ como un huevo a una castaña».

Con ironía afirmó también que ella se parecía a su personaje como a «un puercoespín». Además, afirmó que si la gente la quiere tanto no es por haber encarnado al personaje de Herminia durante tantos años sino porque «soy una actriz extraordinaria».

María Galiana debutó en 1985 como actriz en la película Made in Japan de Francisco Perales. En 1999 sorprendió a todos con su papel de madre y esposa abnegada en Solas gracias al que ganó el Goya a la Mejor actriz de reparto.

Además de este galardón ha recibido por su trabajo en el cine y la televisión otros premios como la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos: Mejor actriz secundaria por Solas (1999), el Premio de la Unión de Actores: Mejor interpretación secundaria de televisión por Cuéntame cómo pasó (2001) o el Premio Iris de la Academia de Televisión a la mejor interpretación femenina por la misma serie también en 2001.

Además de en estas películas y de su trabajo en el teatro, María Galiana ha trabajado como actriz en numerosas ficciones como Pasodoble (1988), El juego de los mensajes invisibles (1991), Belle Époque (1992), Así en el cielo como en la tierra (1994), El palomo cojo (1995), Palace (1995), Libertarias (1996), Más allá del jardín (1996), Yerma (1998), Plenilunio (2000), Fugitivas (2000), Más pena que gloria (2001), María querida (2004), Tapas (2005), La caja (2006), Los muertos no se tocan, nene (2011), Transeúntes (2015), Sociedad negra (2024), La luz (2025), Upiro (2026) y Mi querida señorita (2026).

Desde el domingo 13 de septiembre, día en el que se cumplía el aniversario de la serie, en el canal 24 horas RTVE Cuéntame en RTVE Play los usuarios registrados pueden ver los 423 episodios. Una emisión que puede ser una nueva oportunidad para disfrutar de la serie para los nostálgicos y los que nunca llegaron a verla. Cuéntame lo que pasó fue creada por Miguel Ángel Bernardeau y en ella se contó la historia de una familia, pero que también para muchos es un retrato emocional de la España contemporánea.