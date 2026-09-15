María Galiana se arrepiente de su papel en ‘Cuéntame cómo pasó’: «Un desperdicio»

Cuéntame cómo pasó es una de las series más icónicas de nuestro país. Con 22 años en emisión, 23 temporadas y 413 episodios, la historia de la familia Alcántara logró conquistar a varias generaciones de espectadores. La ficción se despidió definitivamente con su último capítulo el 29 de noviembre de 2023, poniendo fin a más de dos décadas de éxitos y dejando una huella imborrable en la televisión española.

Aunque para muchos de sus protagonistas, formar parte de este proyecto audiovisual ha sido una de las experiencias más especiales de sus carreras, lo cierto es que no todos parecen guardar el mismo recuerdo de su paso por la serie. Así lo ha dejado claro María Galiana, la intérprete que durante años ha dado vida a Herminia, la entrañable abuela de los Alcántara. Y es que sus últimas declaraciones han dejado sorprendidos a propios y extraños al revelar que no está del todo satisfecha con haber dedicado gran parte de su carrera a dicho papel.

«Los 22 años que he estado en televisión haciendo la serie no me han aportado nada. La abuela, vaya un papel», comenzaba a decir en una reciente entrevista. Aseguraba que lo último que pensaba en su vida era que se iba a consagrar «como abuela», algo que considera que es completamente «ajeno a su personalidad» y por lo que ha tenido que soportar estar encasillada siempre.

Galiana continuaba señalando que ella nunca se había planteado ser actriz, pero que, en el momento en el que lo consiguió, sin duda su sueño siempre fue hacer películas. «Me hubiera gustado hacer papeles buenos», sentenciaba, dejando más que claro que no se siente satisfecha con su experiencia en Cuéntame cómo pasó. «El poco tiempo o mucho que yo llevo como actriz, para mí lo he desperdiciado. Claro, 22 años haciendo de abuela en televisión… Eso es un desperdicio como actriz», decía. Para compensar esta sensación e intentar quitarse esa espinita, la andaluza ha reconocido que está haciendo teatro.

VIDEO | A sus 91 años, María Galiana se muestra arrepentida de haber pasado 22 años con su papel en la serie ‘Cuéntame cómo pasó’: «El tiempo que yo llevo como actriz, para mí lo he desperdiciado. Veintidós años haciendo de abuela en televisión… ¡vaya un papel! Qué ajeno a mi… pic.twitter.com/fFY1DgUXR6 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 14, 2026

Cabe destacar que no es la primera vez que María Galiana habla sin tapujos de su opinión sobre Cuéntame cómo pasó. Y es que, además de estas declaraciones concedidas a EFE, la actriz también confesó en el videopodcast Silla de Enea que nunca le pareció «una serie buena». «Series buenas las americanas, vamos a dejarnos de tonterías», decía. Aun así, hacía hincapié en que su crítica estaba centrada en la calidad de la serie y que tampoco quiere negar el fenómeno en el que se convirtió. «‘Cuéntame’ ha tenido unos puntos extraordinarios que han dado con la tecla de lo que la gente quería ver y ha explotado muy bien la nostalgia. Pero por lo demás, yo no le veo la gracia, francamente», expresaba.