La confesión de María Galiana (91 años) sobre su infancia: «Mi padre se preocupaba de que yo me formase, pero cariñoso no lo recuerdo»

La actriz María Galiana es una de las más queridas de nuestro país. Todos recordamos su interpretación del papel de Herminia, la abuela de la familia Alcántara, en la serie Cuéntame cómo pasó que se ha emitido en RTVE desde 2001 a 2023. Aunque trabajó durante muchos años como profesora de Historia e Historia del arte en institutos de Sevilla, en el año 1985, debuta como actriz en 1985 en la película del director Francisco Perales, Made in Japan. El primer éxito le llegó en 1999 por su papel de madre y esposa abnegada en Solas gracias al que ganó el Goya a la Mejor actriz de reparto. Ahora a sus 91 años la actriz sevillana nos ha sorprendido con unas declaraciones en las que ha explicado que su infancia no fue feliz, aunque sus padres siempre apostaron por su formación y la ayudaron en todo lo que pudieron.

María Galiana es una de las actrices más veteranas de la escena española y ha destacado por sus interpretaciones en la televisión, el cine y el teatro. En cuanto a la gran pantalla la actriz ha trabajado en su carrera con directores de cine como José Luis García Sánchez, Fernando Trueba, Jaime de Armiñán, José Luis Cuerda o Vicente Aranda. En 2022 la actriz María Galiana recibió el Premio Carmen de Honor del cine andaluz en reconocimiento a su trayectoria.

La infancia de María Galiana

Hace dos años, cuando todavía no había cumplido los 90 años, la actriz María Galiana ya habló de este tema en el programa Espejo Público de Susana Grisso de Antena 3. En este espacio televisivo contó que su infancia no fue muy alegre, ya que fue hija única de una familia muy modesta, y no recordaba una infancia especialmente feliz. «No era consciente de las circunstancias más o menos duras que podíamos estar atravesando. En mi familia vivíamos relativamente bien cuando era niña, pero era la posguerra, momentos duros», explicó la actriz en este programa. Además, explicó que como era habitual en esa época en su casa vivía toda la familia junta: sus padres, su abuela, su tía…

Ese día María Galiana confesó en el programa lo que pensaba ahora sobre su niñez: «Ya de vieja estoy pensando que mi infancia no fue feliz pero no tengo consciencia de que no lo fuera. Era una niña que estaba en un colegio y si se hacía un viaje al extranjero no podía ir», señaló la actriz.

Los últimos trabajos de María Galiana

Aunque María siguió trabajando como profesora de instituto hasta que se jubiló en el año 2000, el gusanillo de la interpretación se había metido en su cuerpo y fue poco a poco triunfando en su carrera como actriz. En 1999 obtuvo su primer reconocimiento por su papel de madre sufridora en Solas junto a Ana Fernández, papel por el que obtuvo el Goya a la Mejor actriz de reparto en el año 2000.

Tras este éxito la actriz comienzo a interpretar a la abuela Herminia en Cuéntame cómo pasó durante 22 años, papel por el que es conocida por la mayoría de los españoles. Además de su trabajo en esta serie también fue protagonista de la serie La Mari entre los años 2003 y 2010 que fue emitida en TV3 y Canal Sur . En esta serie daba vida a una emigrante andaluza que acabó en la Barcelona de los 60, 70 y principios de los 80.

La última vez que la vimos en una película fue en la española Mi querida señorita dirigida por Fernando G. Molina que está basada en una novela homónima de la escritora Alana S. Portero. La actriz daba vida al personaje de Adelina, la abuela de la protagonista de esta película que se puede ver ya en Netflix.

También la hemos visto en la miniserie de comedia Atasco de Prime Video en la que interpretaba a una señora alborotadora y se acaba de estrenar este mes la película La luz de Fernando Franco en la que también participa María Galiana. Además, en 2027 se estrenará Upiro, una película de terror dirigida por Óscar Martín.

En cuanto al teatro en 2024 pudimos disfrutar de su interpretación en

La reina de belleza de Leenane de Martin McDonagh dirigida por Juan Echanove y en 2025 en Yo solo quiero irme a Francia de Elisabeth Larena, la cual dirigió ella misma. Entre sus proyectos futuros, por ahora solo ha trascendido que va a participar en una representación dirigida por Miguel Poveda dedicada a la figura de Federico García Lorca.

Estaremos muy atentos a los nuevos trabajos de esta gran actriz que a sus 91 años no parece que tenga ninguna intención de bajarse de las tablas del teatro ni de dejar de participar en películas y series de televisión.