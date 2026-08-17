María Galiana sorprende con su opinión sobre ‘Cuéntame’: «Nunca me ha parecido una serie buena»

María Galiana se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las actrices más queridas y reconocidas de nuestro país. Entre otras cuestiones, esto se debe a uno de los personajes por los que más será recordada. Y es que, durante un total de 23 temporadas, dio vida a doña Herminia en Cuéntame cómo pasó, uno de los personajes más icónicos de la historia más reciente de la televisión en nuestro país. A pesar de todo, la sevillana ha confesado que jamás vio la serie que logró convertirla en un rostro imprescindible de la cadena pública y que, además, tampoco considera que la ficción sea especialmente buena desde un punto de vista televisivo. En una conversación con José Manuel Peña ‘El Peñita’ en el videopodcast Silla de Enea, la actriz de 91 años se ha pronunciado sobre diversas cuestiones, entre ellas muchas que tienen estrecha relación con Cuéntame cómo pasó.

En un momento dado de la charla, el presentador recordó a su invitada la gran popularidad que alcanzó con doña Herminia. Aun así, ella dejó claro que su vida está muy alejada de la de ese personaje y que su parecido con ella es prácticamente inexistente: «Yo me parezco a la abuela de Cuéntame como un huevo a una castaña, pero nada, nada». Así pues, tiene claro el motivo por el que le tienen tanto cariño: «Si me quieren tanto es porque soy una actriz extraordinaria». Todo fue más allá cuando, en la conversación, reconoció que no había visto nunca Cuéntame cómo pasó. Una decisión que no está relacionada con la serie, sino con sus horarios: «Nadie se puede imaginar que yo no vea la televisión después de las 22:30 horas. Por lo tanto, mi serie no la he visto nunca porque conmigo a las 23:00 no se puede contar», confesó, tirando de ese humor que tantísimo le caracteriza.

Según esta confesión, María Galiana ha pasado más de dos décadas interpretando a uno de los personajes más reconocibles de la ficción española sin haber seguido los capítulos como espectadora. Precisamente desde esa posición puede realizar una valoración contundente sobre Cuéntame cómo pasó: «No nos oye nadie, ¿no? A mí no me ha parecido una serie buena. Series buenas, las americanas, vamos a dejarnos de tonterías».

Aun así, asegura que no quiere negar la importancia que esta serie tuvo en TVE ni el fenómeno social en el que acabó convirtiéndose. Su crítica está más centrada en la calidad de la serie: «Cuéntame ha tenido unos puntos extraordinarios que han dado con la tecla de lo que la gente quería ver y ha explotado muy bien la nostalgia». Y añadió: «Por lo demás, yo no le veo la gracia, francamente».

Por lo tanto, la confesión de María Galiana nos brinda una perspectiva de lo más peculiar de su relación con el personaje que más ha marcado su carrera televisiva. Y es que, a pesar de que doña Herminia se convirtiera en un gran símbolo de Cuéntame cómo pasó, lo cierto es que la actriz jamás creó un vínculo de identificación que muchas veces sucede entre intérprete y personaje.

De hecho, en más de una ocasión, la sevillana ha reconocido que su personalidad nada tiene que ver con la abuela de la familia Alcántara. Mientras doña Herminia es una mujer tradicional, muy familiar y muy vinculada a su entorno, María Galiana se define como una persona de carácter inquieto y muy alejado de ese perfil.