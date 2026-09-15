Baño de sangre en Palma: le clava un cuchillo de cocina en el abdomen a su novio para frenar una paliza por celos

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una pareja tras una violenta reyerta en el barrio de Camp Redó en la que se agredieron mutuamente. El hombre fue arrestado por un presunto delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género tras pegarle en el rostro a su novia por un ataque de celos, mientras que ella fue detenida por tentativa de homicidio al asestarle una puñalada en el abdomen durante el enfrentamiento para defenderse de los golpes.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 13 de septiembre sobre las 20:00 horas. Una llamada alertó a las patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano para que acudieran a un domicilio de la zona, donde un hombre se había resguardado tras sufrir una agresión con arma blanca. Al ingresar en la vivienda, los agentes encontraron al varón sentado, semiinconsciente y con una camiseta presionando la herida en la zona abdominal. A su lado se hallaba su pareja llorando, quien admitió ante los policías haberlo apuñalado.

Según las indagaciones policiales, la disputa se desencadenó a lo largo de la jornada, motivada al parecer por celos del varón. La discusión escaló progresivamente hasta tornarse física. En concreto, el hombre empujó a la mujer y ambos mantuvieron un forcejeo en el que él le propinó varios puñetazos en el rostro.

Mientras intentaba pedir auxilio, la mujer tomó un cuchillo de cocina de la vivienda y se defendió asestándole una puñalada en el abdomen. En ese instante, la agresora desconocía si el arma blanca había llegado a impactar. El ataque hizo retroceder al hombre, momento que la mujer aprovechó para escapar del inmueble y pedir ayuda a un vecino.

Tras esclarecer la secuencia de lo sucedido y constatar las lesiones, los agentes procedieron a la detención del varón por violencia de género y a la de la mujer por intento de homicidio.

Una ambulancia acudió al lugar para asistir a los implicados. El hombre fue trasladado a un centro hospitalario para evaluar la herida penetrante en la pared abdominal, que afortunadamente no afectó a órganos vitales, y un corte en el brazo derecho. Tras recibir atención médica, el detenido fue dado de alta pocas horas después.