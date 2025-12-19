María Galiana paraliza ‘La Revuelta’ para pedir disculpas a la Guardia Civil: «Les he insultado»
Broncano, descolocado
El pasado jueves 18 de diciembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la última entrega de La Revuelta de esta semana, pero también de 2025. Tras el parón del miércoles para dar paso a la emisión de un partido de la Copa del Rey, David Broncano y los suyos regresaron para despedirse de sus espectadores, y hacerlo por todo lo alto. Entre otras cuestiones, porque contaron con invitadas excepcionales, como es el caso de María Galiana y Ruth Lorenzo. La actriz regresó al Teatro Príncipe Gran Vía con la intención de presentar Atasco 3, una serie que se estrena en Prime Video. En esta entrevista, Galiana no solamente ha dado detalles de este proyecto, sino que también ha dado el paso de hacer diversas confesiones. Entre ellas, que no tiene redes sociales. Pero no todo queda ahí, puesto que ha querido aprovechar su paso por La Revuelta para pedir disculpas a la Guardia Civil.
Un comentario que, como era de esperar, dejó completamente sin palabras no solamente a David Broncano, sino también a los allí presentes. Entre otras cuestiones, porque no tenían ni la menor idea de a qué se estaba refiriendo. Todo comenzó cuando la actriz dijo lo siguiente: «Quiero pedir perdón a la Benemérita, a la Guardia Civil”. Un comentario que el jiennense no se esperaba: “¿Qué has hecho? ¿No te habrás rebelado contra el cuerpo?», se limitó a preguntar. Fue entonces cuando la invitada de La Revuelta explicó a qué se refería: «En esa intervención que he hecho en Atasco los pongo a parir», reconoció. En ese preciso instante, Broncano dio más detalles respecto a qué se refería la actriz: «Digamos que en la serie has dicho algunas palabras a la Guardia Civil, que no quieres que eso se refleje y luego te paren por la calle». Ella fue más allá: «¡Es que les he insultado!».
Como no podía ser de otra manera, el público que se encontraba en el Teatro Príncipe Gran Vía no pudo evitar romper a reír. Algo que hizo que María Galiana no tardase en reaccionar: «¡Pero insultado con todas las letras! Es que dije: ‘Hijos de la gran…’», comentó, sin llegar a terminar de decir la frase. ¡Estaba muy indignada!
Es por eso que David Broncano hizo todo lo que estaba en su mano para tratar de restar importancia al asunto. Es más, ha querido recordar a su invitada que únicamente se ha limitado a interpretar a un personaje, como otros tantos. «Claro, pero vaya personaje…», aseguró la actriz.
Pero no todo quedó ahí, puesto que María Galiana aprovechó su paso por La Revuelta para hacer otra confesión: «Aquí, entre nosotros, ya he renovado el carnet de conducir este año gracias a Dios», aseguró, y añadió: «Veo muy bien, pero no oigo ni papa. Uso audífonos para todo», reconoció.
Lejos de que todo quede ahí, la reconocida actriz fue más allá: «Estoy en vilo porque todavía tengo el carnet provisional y no me ha llegado la tarjeta a casa. Me voy en coche a mi supermercado, a ver a mis hijos. Sin que nadie se entere, también me voy a la playa cuando puedo, a mi edad no está permitido decirlo».
Temas:
- Televisión Española (TVE)