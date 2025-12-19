El IBEX 35 sube un 0,10% y se sitúa en 17.123 puntos, cerca de su máximo histórico

El IBEX 35 se eleva un 0,10% y se sitúa en 17.123,0 puntos este viernes, 19 de diciembre de 2025, quedándose a apenas un 0,06% de su máximo histórico.

A mediodía, el IBEX oscila entre un precio mínimo de 17.102,00 y un máximo de 17.176,60, lo que indica un rango moderado. Además, se ha registrado un volumen total negociado de 107,86 millones, lo que refleja una fuerte actividad en el mercado.

El IBEX 35 avanza un 1,59% en la semana y se revaloriza un 48,49% en lo que va de año.

Con esta jornada, el índice acumula su primera sesión consecutiva a la baja y mantiene el tono negativo que caracteriza el tramo final del mes.

Empresas del IBEX

En el grupo de los valores más altos del día del selectivo madrileño, Indra resaltó con un incremento del 4,63 %, impulsado por unos beneficios netos de 277541.0 y una rentabilidad por dividendo del 0,01 % que la posicionan entre las preferencias del mercado.

ACS e Inditex también sobresalieron en positivo —con subidas del 2,88 % y 2,66 %, respectivamente—. Entre otros valores que completaron el grupo alcista, Solaria Energía y Medio Ambiente y Amadeus IT Group registraron avances más moderados, pero consolidan un comportamiento positivo dentro del selectivo.

En el lado opuesto, Enagás (-2,34 %), Telefónica (-1,6 %) y Puig Brands (-1,06 %) registraron descensos, tras las últimas sesiones. Redeia Corporación (-0,86 %) y Ferrovial (-0,56 %) completaron la lista de los valores en negativo.

En cuanto a la actividad del mercado español, Banco Santander concentró el mayor volumen de negociación hasta ahora, con más de 69.198.435,872 millones. de euros intercambiados, seguido de BBVA y Telefónica en una jornada de intensa actividad financiera en el parqué.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas marcaban un comportamiento negativo, con el DAX cediendo un 1,42%, el CAC retrocediendo un 1,09%, el FTSE bajando un 0,11% y el MIB disminuyendo un 0,09%.

En el mercado de divisas, el euro se colocaba en 1,1719 frente al dólar, con una ligera variación a la baja del 0,04%. Por su parte, el bitcoin se cotizaba en 88.165,80 dólares, con una caída del 1,94%. La onza de oro troy se mantenía en 4.358,00 dólares, con un leve incremento del 0,10%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se aprecia un 2,16% y se sitúa en los 59,84 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cae un 2,72% hasta los 55,91 dólares.