AWOLF y Kakao sellan la alianza más relevante del año en simuladores de golf 

AWOLF y Kakao han formalizado un acuerdo estratégico que posiciona a la empresa española como distribuidor exclusivo en España y Latinoamérica del simulador Quantum, el sistema de golf indoor más avanzado del mercado. Además, la alianza otorga a AWOLF derechos de distribución en Centroamérica, África, Emiratos y Europa. “Por su volumen e impacto estratégico, se trata del acuerdo más relevante firmado por una compañía española del sector este 2025”, destaca Iñigo Garamendi, CEO de AWOLF.

Kakao, parte de Kakao Corp —grupo que supera los 5.000 millones de euros de facturación— aporta una tecnología líder en IA aplicada al golf indoor, realidad aumentada y gestión digital de campos. Su presencia global se refleja en cifras como 2,8 millones de usuarios y casi 19.000 simuladores.

El simulador Quantum representa un salto tecnológico para la industria del golf indoor: sensores de ultra alta velocidad, análisis en tiempo real de trayectoria, velocidad y ángulo de impacto, plataforma dinámica de nueve ejes que reproduce los desniveles del terreno, más de 250 campos reales con climas personalizables, análisis biomecánico con IA y funciones diferenciales Pad Control & Auto Tee y una reproducción hiperrealista del entorno. “La propuesta se centra en simular fielmente la experiencia de juego en un campo real, diferenciándose de soluciones basadas únicamente en radares o estadísticas de golpeo”, explica Garamendi.

Estrategia de crecimiento

Para AWOLF, esta alianza supone un paso clave en su crecimiento. Integrar los simuladores de Kakao con su tecnología permitirá unir mejor la experiencia física y digital. “Los usuarios podrán reservar por horas, ver sus estadísticas, competir y apuntarse a torneos directamente desde la app de AWOLF, ya que cada simulador estará conectado con nuestra app y con todo nuestro ecosistema. Además, el acuerdo abre nuevas oportunidades: la creación de espacios AWOLF con simuladores y tienda, competiciones online para jugadores amateur y profesionales, y la posibilidad de organizar viajes para que los usuarios jueguen en los campos reales que antes han probado en el simulador”, añade su portavoz.

Desde Kakao remarcan también el potencial económico de la alianza: “Esta vertical podría superar los 14 millones de euros en ingresos acumulados en tres años y aportar más de 5,7 millones en EBITDA, impulsada por la venta directa, la recurrencia de los centros propios y la actividad competitiva dentro de la plataforma”. Entre los KPIs clave destacan las unidades vendidas por trimestre, la ocupación de los espacios AWOLF, los acuerdos con clubes y distribuidores y la participación en los torneos conectados al ecosistema.

Un hito tecnológico y de mercado

La llegada del simulador Quantum a Europa supone un hito tecnológico y comercial, al introducir por primera vez un sistema que prioriza la simulación hiperrealista de la experiencia de juego. Para los usuarios, esta alianza implica acceso a entrenamientos más completos, seguimiento detallado de su evolución, competiciones online con jugadores de todo el mundo y la posibilidad de descubrir y preparar viajes a campos reales a partir de datos basados en su propio rendimiento. También permitirá que jugadores de zonas urbanas accedan a una experiencia profesional sin depender siempre del campo físico.

Una nueva etapa para el golf amateur

Con este anuncio, AWOLF busca trasladar un mensaje clave. “La unión entre el mejor hardware del mercado y nuestro ecosistema digital marca un punto de inflexión para la expansión del golf indoor y conectado a nivel mundial. Nuestro objetivo es democratizar el acceso a herramientas y experiencias que hasta ahora solo estaban al alcance del golf profesional, y llevarlas al jugador amateur de forma sencilla y accesible. Los nuevos espacios AWOLF estarán diseñados 100% por y para el golfista: no venimos a vender cerveza, sino a crear lugares donde entrenar mejor, competir y hacer crecer el sector. Esta alianza refuerza nuestra posición y abre una nueva etapa de expansión internacional”, concluye Garamendi.