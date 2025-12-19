Repsol, Telefónica, Accenture, Nippon Gasses, Siemens y Aenor estarán presentes en el 8º Congreso Nacional de Industria, que se celebrará los días 4 y 5 de febrero del año próximo en Bilbao. Estarán Josu Jon Imaz (Repsol), Fernando Silva (Siemens), Borja Ochoa Gil (Telefónica), Mercedes Oblanca (Accenture), Rafael García Meiro (AENOR) y Justin Corcho (Nippon Gases), junto con el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga.

Será una de las mesas principales del Congreso que, tras siete ediciones, se ha convertido en el espacio óptimo para el diálogo entre administraciones públicas, empresas industriales, y centros tecnológicos y de conocimiento.

Además de ser un foro estratégico para la innovación y el desarrollo industrial sostenible, en esta octava edición se pone el foco en la calidad industrial y en su contribución al crecimiento económico, social y cultural del país.

El evento contará con una destacada presencia institucional. La inauguración correrá a cargo de Beatriz López, presidenta de la Asociación Española para la Calidad (AEC); Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria; y Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco.

La clausura institucional la realizará Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, quien también entregará los nuevos Premios Nacionales de Industria, Bien hecho en España.

Se ofrecerán más de treinta mesas redondas, conferencias, casos de éxito y actividades de networking. Con la participación de más de 90 expertos y líderes inspiradores, se abordarán temas de máxima actualidad para el presente y futuro de nuestra industria.

Premios Nacionales de Industria

La edición de 2026 incorpora por primera vez los Premios Nacionales de Industria: “Bien hecho en España”. Estos galardones buscan reconocer a las empresas que, por su especial actividad, organización, gestión o liderazgo, han hecho de la excelencia una seña de identidad de la industria española.

Las cinco categorías de los premios son: Calidad; Innovación y Transformación Digital; Autonomía Estratégica; Impacto Ambiental, Social y de Gobernanza; y Emprendimiento Industrial.