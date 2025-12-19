Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha firmado un acuerdo de transferencia tecnológica con la firma de defensa emiratí Edge que le permitirá fabricar en España el blindado Ferox 6×6 y comercializarlo en el mercado europeo. La compañía española asumirá la autoridad de diseño del vehículo y su adaptación a las necesidades operativas de los ejércitos europeos, según anunció este miércoles en un comunicado. El importe de la operación no ha sido desvelado.

El Ferox 6×6 (basado en el modelo Jais 6×6 de Edge Nimr, probado en misiones internacionales) será producido e integrado en las instalaciones que EM&E inauguró recientemente en Linares (Jaén). Se trata de un blindado modular y de alta protección capaz de operar en entornos hostiles, con resistencia reforzada frente a minas, artefactos explosivos improvisados (IED) y amenazas balísticas, así como con una elevada movilidad táctica.

Apuesta por industria nacional

El consejero delegado de EM&E, Fernando Fernández, calificó el acuerdo como un «paso firme» en el compromiso de la compañía con el fortalecimiento del tejido industrial español. «Fabricar este vehículo en España no solo refuerza nuestra oferta de soluciones terrestres, sino que sitúa a nuestro país en el centro del desarrollo y producción de estos sistemas, contribuyendo a la autonomía estratégica europea».

Desde la parte emiratí, el presidente de Plataformas y Sistemas de Edge, Khaled Al Zaabi, destacó que la transferencia tecnológica responde al «creciente compromiso» de su grupo con la modernización de las fuerzas terrestres europeas y con la colaboración industrial con socios europeos.

Fusión entre Indra y EM&E

El anuncio se produce en pleno análisis de una potencial fusión entre Indra y EM&E. El consejo de administración de Indra acordó por unanimidad la semana pasada que la operación encaja con su estrategia corporativa. Sin embargo, la transacción está siendo estudiada con especial atención debido a los posibles conflictos de interés.El presidente de Indra desde enero, Ángel Escribano, es copropietario de EM&E junto a su hermano Javier Escribano, presidente de la firma familiar. Además, EM&E posee un 14,3% del capital de Indra, lo que la convierte en su segundo mayor accionista, solo por detrás de la SEPI, que controla un 28%. Javier Escribano, por su parte, forma parte del consejo de administración de Indra en representación de EM&E.

La compra de la licencia del Ferox 6×6 refuerza el posicionamiento de EM&E en el terreno de los vehículos terrestres avanzados, en un momento en el que el sector español de defensa encara un proceso de consolidación marcado por la creciente demanda de capacidades industriales propias en el ámbito europeo.