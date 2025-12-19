‘Conexiones inesperadas’, el nuevo cortometraje de Óscar Toribio, aborda la brecha digital entre generaciones

El cortometraje Conexiones inesperadas (Unexpected Connections), dirigido, escrito y producido por el cineasta manchego Óscar Toribio, continúa consolidándose como una de las propuestas españolas más frescas y humanas del circuito festivalero.

La cinta, que gracias a la coproducción de BIAM Audiovisual comenzó su distribución en 2025 con el apoyo del Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) a la Promoción Exterior, suma ya 17 selecciones oficiales -seis de ellas en festivales calificadores a los Premios Goya- y dos galardones, incluido el Premio del Jurado CMM.

Conexiones inesperadas presenta a Ramón, un hombre mayor que, tras un incidente con su móvil, inicia un viaje tan cómico como emotivo hacia la comprensión del mundo digital. Con la ayuda de Raquel, una dependienta con mucha paciencia, Ramón se sumerge en el universo de las redes sociales, las aplicaciones y la comunicación online para poder acercarse a su nieto Juan, que vive inmerso en una realidad tecnológica totalmente distinta.

El cortometraje explora, desde la comedia y la emoción, la brecha digital entre generaciones, mostrando cómo la tecnología puede convertirse tanto en un obstáculo como en un puente para fortalecer los vínculos familiares.

Elenco y equipo técnico

La película está protagonizada por un sólido reparto formado por:

Juan Carlos Sánchez

Ángela Chica

Christian Checa

Miguel Rellán

Toño Cuellar

Noah De Diego

Rafa Álamos

Ficha técnica principal:

Dirección / Dirección: Óscar Toribio

Guion / Script: Óscar Toribio

Producción: Óscar Toribio, Gerardo de las Morenas, Dani Feixas Roca, Andreu Fullana

Fotografía / Cinematografía: Ona Isart

Dirección de Arte: Laura Serrano

Montaje / Editing: Óscar Toribio

Sonido: Pancho Aguirre

Música: Cristina Pareja

Rodado en Madrid, el corto pertenece al género ficción, tiene una duración de 13 minutos y es una coproducción entre Zalu Producciones, Claqueta Blanca, Astronaut Films y BIAM Audiovisual.

Recorrido por festivales

Desde que inició su distribución en 2025, Conexiones inesperadas ha sido seleccionada en 17 festivales, entre ellos:

FRAME Film Festival (Sant Jaume d’Enveja, Ascó, L’Hospitalet de l’Infant, Montbrió del Camp, El Catllar)

Festival de Cortos Ateneos de Villacañas – FESCORA

Festival de Cine de Zaragoza

Corto Cortismo (Miguelturra)

Certamen de Cortometrajes Ciudad de Soria

Mostra de Curtas Vila de Noia

Festival de Cortos Guadalcanal – Sonría por Favor

FICMA Salamanca

Abycine – Hecho en CLM

Concurso K-Lidoscopi

Festival de Cortos de Talavera – Pavez

Certamen de Creación Audiovisual de Cabra

Torrevieja Audiovisual

Premios destacados:

Premio del Jurado – CMM

Mejor Cortometraje de Ficción – FICMA Salamanca

Óscar Toribio: humor, realismo y mirada generacional

Nacido en La Mancha y residente en Melilla, Óscar Toribio lleva 22 años dedicados al sector audiovisual. Formado en realización de TV, cine y publicidad en CES (Madrid), ha trabajado en distintos medios y en 2017 creó su productora Zalu Producciones.

Su obra se caracteriza por universos realistas impregnados de humor, con personajes cercanos y situaciones que conectan rápidamente con el público.

Conexiones inesperadas, ganadora del Premio del Jurado, reafirma su sensibilidad para abordar temas sociales desde una mirada humana, accesible y divertida.